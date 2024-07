La technologie Tandem OLED bientôt dans un futur Vision Pro ?

Après avoir fait leurs débuts sur l'iPad Pro M4, les écrans Tandem OLED pourraient bien se retrouver dans un futur casque Vision Pro d'Apple. Selon le média coréen Sisa Journal, LG et Samsung ont en effet réussi à adapter cette technologie aux micro-écrans OLED utilisés dans les casques de réalité mixte comme le Vision Pro.

Les avantages du Tandem OLED dans un casque

Pour rappel, la technologie Tandem OLED superpose deux couches de diodes électroluminescentes organiques. Cela permet d'obtenir une luminosité accrue, une meilleure efficacité énergétique et une plus grande longévité par rapport aux dalles OLED simple couche. Des bénéfices déjà visibles sur l'écran du nouvel iPad Pro.

Sur un casque comme le Vision Pro, le Tandem OLED apporterait donc un gain de luminosité bienvenu, tout en réduisant la consommation d'énergie, un point crucial sur un appareil alimenté par batterie. Apple pourrait ainsi améliorer encore l'impressionnante qualité d'affichage de son casque.

Pas avant le Vision Pro 2

LG et Samsung cherchent actuellement des clients pour lancer une production à grande échelle de ces micro-écrans Tandem OLED. Sony, l'unique fournisseur des écran du Vision Pro perdrait son partenariat avec Apple pour un nouveau modèle. Mais le Vision Pro 2 n'est pas attendu avant fin 2026 au plus tôt. Apple a en effet d'abord prévu de sortir une version plus abordable de son casque.

Les Coréens ont donc encore le temps de finaliser leur technologie Tandem OLED pour micro-écrans. De quoi permettre potentiellement à Apple d'intégrer des dalles encore plus évoluées dans la deuxième génération de son casque de réalité mixte. Tout cela ne risque pas de faire baisser le prix d'un éventuel Apple Vision Pro 2, malheureusement.

