Square Enix publie deux vidéos pour SaGa Emerald Beyond

Annoncé lors du dernier Nintendo Direct, le futur RPG "SaGa" de Square Enix se montre enfin avec deux vidéos qui nous donnent un bel aperçu du jeu. Nommé SaGa Emerald Beyond, il sera lancé l'année prochaine sur iOS, Android, Switch, Steam et PS4/PS5 avec pas moins de 17 mondes qui peuvent être explorés dans n'importe quel ordre.

Découvrez SaGa Emerald Beyond

Après l'excellent SaGa Scarlet Grace Ambitions il y a quatre ans, parler d'impatience n'est pas galvaudé. SaGa Emerald Beyond devrait, comme tous les opus de la "SaGa", proposer une approche tactique unique, une patte graphique très nippone ainsi qu'une musique incroyable.

Justement, l'éditeur japonais a dévoilé le thème principal du jeu et la musique de combat. Regardez les deux vidéos :

Immerse yourself in the Emerald Wave! Composed by the legendary Kenji Ito take a moment to listen to the title theme of #SaGaEmeraldBeyond! 🎶 pic.twitter.com/gvIjpwOKCQ — SaGa Series (@SaGaGame) November 29, 2023

Bop your head to one of the battle themes of #SaGaEmeraldBeyond with whatever is happening on screen, regardless if it is a simple punch or slicing an enemy in perhaps the rudest way possible! 🎶 pic.twitter.com/4HLqWpHWD6 — SaGa Series (@SaGaGame) November 30, 2023

SaGa Emerald Beyond met en scène six héros provenant de mondes différents, permettant ainsi à une étudiante de se retrouver aux côtés d'un seigneur vampire immortel déchu de son trône, parmi d'autres personnages. Les noms d'Ameya et Siugnas seront associés à des rencontres avec Tsunanori, un marionnettiste, Diva No.5, une cantatrice robotique, ainsi qu'au duo formé par Bonnie et Formina, des partenaires au sein des forces de police de Capitol City. Tous sont motivés par des aspirations significatives qui les conduiront à s'aventurer à travers pas moins de 17 mondes interconnectés, où leur destin se mêlera aux énigmatiques vagues d'émeraude.

Selon Square Enix, SaGa Emerald Beyond pousse encore plus loin le système de scénario Free-Form qui a caractérisé le succès de la série SaGa, en offrant une liberté accrue pour influencer le déroulement du récit, chaque intrigue étant modifiée par les choix et actions des joueurs. Les combats restent fidèles au format tour par tour, avec des nouveautés qui font de SaGa Emerald Beyond le volet offrant les affrontements les plus élaborés de la série. En outre, l'ordre des tours, influençable par certaines techniques, jouera un rôle central.

En attendant d'en apprendre un peu plus, vous pouvez acheter plusieurs titres de la licence comme Romancing SaGa Minstrel Song Remastered, Collection of SaGa Final Fantasy Legend, Romancing SaGa Re UniverSe, SaGa Frontier Remastered, et aussi SaGa Scarlet Grace Ambitions vu plus haut.



: le jeu SaGa Emerald Beyond sortira finalement le 25 avril.



Rappelons enfin le trailer vidéo :

Qui connait bien la série RPG ?