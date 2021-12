Fullmetal Alchemist Mobile : une première vidéo trailer signée Square Enix

En juillet dernier, Square Enix a annoncé un tout nouveau jeu mobile Fullmetal Alchemist à l'occasion d'un évènement pour le 20e anniversaire de la saga. Le manga Fullmetal Alchemist de Hiromu Arakawa a fait l'objet de multiples adaptations, dont l'anime Fullmetal Alchemist Brotherhood qui cartonne auprès des fans, et notamment en France. Le jeu mobile s'intitule Fullmetal Alchemist Mobile et l'annonce initiale promettait plus d'informations plus tard dans l'année.

Une vidéo pour découvrir l'adaptation de Fullmetal Alchemist

Aujourd'hui, Square Enix a lancé les préinscriptions pour Fullmetal Alchemist Mobile et a révélé la première bande-annonce du jeu. Regardez le premier trailer vidéo de Fullmetal Alchemist Mobile ci-dessous :

Le jeu vous permet de revivre l'histoire originale avec un joli moteur 3D et des animations soignées qui rendent hommage au manga. Les combats sont également réalisées en 3D et nous rapprochent des RPG du studio. À l'heure où nous écrivons ces lignes, Fullmetal Alchemist Mobile n'est toujours annoncé que pour le Japon. Compte tenu de la popularité de Fullmetal Alchemist dans de nombreuses régions du monde, il y a fort à parier qu'il franchira les frontières.



Le jeu Fullmetal Alchemist Mobile sera gratuit avec des achats intégrés. Vous pouvez vous pré-enregistrer dès maintenant pour ceux d'entre vous qui se trouvent au Japon. Sa sortie est prévue pour l'été 2022 sur iOS et Android, en espérant avoir droit à une sortie internationale dans la foulée.





En fonction du nombre de pré-inscrits, les récompenses augmenteront en volume dixit Square Enix. Si le nombre de pré-inscrits dépasse 500 000, vous recevrez des objets d'une valeur totale de 20 gachas. Voici les seuils :

Plus de 100 000 inscriptions !

Plus de 200 000 !

Plus de 300 000 !

Plus de 400 000 !

Plus de 500 000 joueurs !

NB : Les clients qui se sont préinscrits recevront une notification de mise en service sur le compte Twitter et l'adresse électronique enregistrés lors de la sortie de Fullmetal Alchemist MOBILE.

Les avantages de la préinscription ne seront accessibles qu'aux personnes qui se connectent dans les 60 jours suivant le début officiel du service.