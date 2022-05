Pokémon UNITE : le nouveau mode "Catch 'Em Battles" est disponible !

Annoncé depuis plusieurs jours, le nouveau mode de combat est arrivé sur Pokémon UNITE. Il s'agit de "Catch 'Em Battles", une nouvelle option qui permet d'attraper des Pokémon sauvages dans le jeu, puis de se battre avec eux dans ce nouveau mode qui est maintenant disponible pour tous les utilisateurs.

Pokémon UNITE lance le mode "Catch'em Battles"

Ce nouveau mode de combat n'autorise donc que l'affrontement entre des Pokémon sauvages comme Articuno, Zapdos, et même Regigigas. Voilà une bonne idée pour relancer l'intérêt du MOBA sorti il y a bientôt un an.

Pour participer à ce mode qui est ouvert depuis lundi 30 mai 2022 jusqu'au lundi 30 juin 2022, il suffit de le sélectionner dans le menu de combat. Ce qui est intéressant dans cette compétition à 4 contre 4, c'est qu'après avoir vaincu un Pokémon sauvage, au lieu qu'il disparaisse, vous pouvez l'utiliser. Ainsi, vous pouvez affronter vos adversaires avec eux, et s'ils sont vaincus, votre personnage principal peut continuer à jouer sans retourner à la base.



Parallèlement à cela, le jeu a récemment annoncé l'adhésion au Club UNITE. Cet abonnement de 10,49 € donne aux utilisateurs des gemmes Ageo quotidiennes (monnaie du jeu), l'accès à des Holo-Costumes exclusifs (celui de Ronflex en offert ce mois-ci), des réductions sur les articles de mode réservées aux membres, etc. Le premier Pokémon UNITE Day se déroulera le samedi 4 et dimanche 5 juin 2022. Voici ce qui vous attend :

Tous les combattants seront gratuits en partie normale et rapide.

Certains Holo-Costumes seront remis à la vente (Amphinobi élégant, Nymphali en poncho, Gardevoir élégant, Absol élégant et Zeraora électricien)

Bonus de pièces Aeos à la fin de chaque partie, avec 100 pièces en parties rapides, 200 pièces en parties normale / classée. Le nombre de pièces pouvant être obtenues chaque semaine sera incrémenté de 1000 pièces sur les deux jours.

Bonus d'énergie Aeos à la fin de chaque combat (+1) ainsi que pour les effets des boosts d'énergie.

Un Boost de points de combat (1 jour) sera offert à tous les joueurs.



De plus, il y a quelques semaines, Pokémon UNITE a introduit une nouvelle créature jouable dans le jeu, Espeon, une Eeveeolution, ainsi qu'un nouveau costume appelé Pokébuki Style.



Le jeu Pokémon UNITE est gratuit et disponible pour les utilisateurs d'iOS, Android et Nintendo Switch.

