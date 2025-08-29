Wuthering Waves 2.6 : « Le glaive solaire, la révélation lunaire »

Kuro Games a lancé la très attendue mise à jour 2.6 de Wuthering Waves, intitulée « Le glaive solaire, la révélation lunaire ». Cette version majeure introduit de nouveaux Résonateurs, une nouvelle région captivante, un contenu narratif enrichi, des armes, des événements et desoptimisations, offrant aux joueurs une multitude de nouveaux contenus et de récompenses.

Les nouveautés de la version 2.6

Le contenu supplémentaire

Voici les ajouts essentiels de la nouvelle version de Wuthering Waves :

Nouveaux Résonateurs : Augusta (5 étoiles, Électro/Épée, DPS) et Iuno (5 étoiles, Aéro/Gantelets, soutien), disponibles via des bannières dédiées.

: Augusta (5 étoiles, Électro/Épée, DPS) et Iuno (5 étoiles, Aéro/Gantelets, soutien), disponibles via des bannières dédiées. Nouvelles Armes : Règne Foudroyant (Épée 5 étoiles), Sceau de Veilleuse Lunaire (Gantelets 5 étoiles) et série 4 étoiles Grognement du Chasseur (cinq armes).

: Règne Foudroyant (Épée 5 étoiles), Sceau de Veilleuse Lunaire (Gantelets 5 étoiles) et série 4 étoiles Grognement du Chasseur (cinq armes). Nouvelle Zone : Les Plateaux de Sanguis, à explorer via la quête principale Acte II Scène VIII : Par la Main Brûlante du Soleil.

: Les Plateaux de Sanguis, à explorer via la quête principale Acte II Scène VIII : Par la Main Brûlante du Soleil. Nouveaux Échos : Sept Échos, majoritairement des Cauchemars, avec de nouveaux Effets de Sonate.

: Sept Échos, majoritairement des Cauchemars, avec de nouveaux Effets de Sonate. Quêtes et Fonctions : Deux quêtes principales (Par la Main Brûlante du Soleil et Par la Lumière Fatidique de la Lune), nouvelle catégorie d’Encyclopédie Universelle (Armes) et fonction Synchronisation du Record. Le vol permanent est ajouté à Jinzhou et au Littoral Noir.

: Deux quêtes principales (Par la Main Brûlante du Soleil et Par la Lumière Fatidique de la Lune), nouvelle catégorie d’Encyclopédie Universelle (Armes) et fonction Synchronisation du Record. Le vol permanent est ajouté à Jinzhou et au Littoral Noir. Événements et Récompenses : Événements variés (Cadeaux du Vagabond Lunaire, etc.) et compensation de 300 Astrites + 2 Solvants Cristallins pour les joueurs ayant créé un personnage et déverrouillé les Courriers avant le 28 août 2025, 04:00 (UTC+8).

Optimisations du Gameplay

La mise à jour 2.6 améliore aussi l'exploration avec un vol permanent à Jinzhou et Black Shores, une détection améliorée du Lootmapper et un suivi des minerais. L'événement Déserts Gémissants intègre désormais le système dynamique Ember pour les Vagues Brûlantes, et la fonction Synchronisation de Records facilite la progression dans la Tour de l'Adversité et les Déserts Gémissants. D'autres améliorations incluent la collecte de récompenses en un clic et un support graphique optimisé.

Téléchargement

Téléchargez Wuthering Waves gratuitement dès maintenant sur iOS ou Android, PlayStation 5, PC (via le client, Epic Games Store ou Steam) et plongez dans ce RPG d'action en monde ouvert avec des achats intégrés. Une solide alternative à Genshin Impact, avec ses petites originalité en plus comme le fait de pouvoir courir sur les murs.

