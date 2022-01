The Battle Cats : un événement majeur pour le Nouvel An lunaire

Le nouvel an lunaire arrive dans The Battle Cats, avec des événements, des scènes et plus encore en janvier. The Battle Cats va bénéficier d'un événement majeur en janvier et février 2022 pour marquer cet événement, qui a lieu le 1er février.

Au cas où vous ne connaîtriez pas The Battle Cats, le jeu de tower defense casual extrêmement étrange de PONOS Corporation vous propose d'invoquer des chats avec de la nourriture pour chats, de les ajouter à votre armée de chats et de les utiliser pour défendre votre Canon à chats.

The Battle Cats va proposer des récompenses pour le Nouvel An lunaire

Chacun des nombreux chats du jeu possède ses propres capacités et son apparence bizarre, ce qui en fait un jeu à la fois exigeant sur le plan tactique et vraiment étrange à regarder.



Sorti sur l'App Store et le Play Store en 2014, The Battle Cats a été téléchargé plus de 65 millions de fois, revu près de 450 000 fois sur Android et iOS, et il peut se targuer d'une note moyenne extrêmement impressionnante de 4,5/5 pour les utilisateurs.



En d'autres termes, il vaut la peine d'y jeter un coup d'œil, en particulier entre le 17 janvier et le 14 février, lorsque vous pourrez amasser plus de nourriture pour chats que vous ne saurez qu'en faire en participant à une série d'événements, de stages à durée limitée, etc.



Il y aura un événement de connexion quotidien, qui vous permet d'accumuler des timbres et de la nourriture pour chats en vous montrant tous les jours, et il y a des étapes spéciales de la carte du Nouvel An lunaire que vous pouvez compléter pour obtenir 20 nourriture pour chats supplémentaires par étape.



En plus de ces événements, vous avez un tour quotidien gratuit à la machine à sous Wildcat, avec un jackpot garanti de 777 Miam, et vous pouvez faire encore plus d'économies en participant au concours organisé par PONOS Corporation sur la page Facebook officielle de The Battle Cats.



Bientôt, vous aurez un vaste trésor de guerre de nourriture pour chats à dépenser, et vous pourrez le faire fructifier en profitant de la réduction de 50% sur votre premier tirage de 11 chapsules à la machine à chapsules rares.



La célébration du Nouvel An lunaire s'annonce passionnante, et vous pouvez vous préparer en téléchargeant gratuitement The Battle Cats dès maintenant sur le Google Play Store ou l'App Store.

Télécharger le jeu gratuit The Battle Cats