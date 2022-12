L'événement croisé entre Another Eden et Tales of Symphonia/Arise est disponible sur mobile

Le JRPG Another Eden vient de nous offrir un grand crossover avec un autre jeu de rôle japonais avec la mise à jour d'aujourd'hui. Après les collaborations avec Persona 5 Royal qui sont récemment sorties sur les consoles modernes et sur PC, Another Eden collabore avec Tales of Symphonia et Tales of Arise de Bandai Namco dans un nouveau crossover permanent. Tales of Symphonia sera remasterisé sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch en février, tandis que Tales of Arise est l'un des JRPG les plus populaires de Bandai Namco en dehors du Japon. Le crossover mettra en scène les protagonistes des deux jeux qui pourront être débloqués dans Another Eden.

Another Eden passe à la vitesse supérieure

Embarquez pour un voyage au-delà du temps et de l'espace.

Pour sauver notre futur perdu.

Avant que les ténèbres du temps ne s'abattent sur nous tous...

Regardez la Symphonie d'Another Eden : Crown of the Pale Dawn ci-dessous :

Comme pour le crossover avec Persona 5 Royal qui était permanent, le crossover Tales of Symphonia et Tales of Arise Symphony : Crown of the Pale Dawn offre des récompenses à durée limitée à partir d'aujourd'hui. Les joueurs peuvent ainsi gagner 1000 Pierres Chronos en jouant avant le 11 janvier, et 1000 de plus en commençant l'événement avec 100 par jour de connexion jusqu'au 8 janvier. Un coffre contenant quatre clés vertes et deux clés rouges se trouve également dans la faille spatio-temporelle tous les jours à partir d'aujourd'hui jusqu'au 4 janvier dans le cadre de la collaboration à durée limitée.



Quelques éléments à propos de Another Eden :

Une quantité de contenu sans précédent dans le monde des jeux pour smartphones.

Un énorme RPG à faire en solo.

Écrit par le génie Masato Kato, une histoire épique traversant l'Antiquité, le présent et le futur.

Inclut plus de 60 chansons composées avec des orchestres et de la musique folklorique, avec le thème principal écrit par Mitsuda Yasunori.

Kato et Yasunori ont notamment travaillé sur Chrono Trigger.



Si vous n'avez pas encore joué à Another Eden, découvrez-le sur l'App Store pour iOS, sur Google Play pour Android, et sur PC via Steam.

