L'excellent Dadish 3 est de retour sur mobile et consoles !

Si vous aimez la série Dadish du talentueux Tom Young, vous allez être ravi d'apprendre que le troisième épisode est disponible sur l'App Store, mais aussi le Play Store et la plupart des consoles comme la Switch, les PlayStation, les Xbox et les PC. Dadish 3 relance le papa radis à la recherche de ses enfants qui sont montés dans un bus pour une sortie scolaire suspecte.

Dadish 3 est disponible

Regardez la bande-annonce vidéo de Dadish 3 ci-dessous pour vous mettre dans l'ambiance :

Comme pour les deux premiers opus, l'aventure est une suite de problèmes et d'obstacles pour votre cher Dadish qui va devoir patauger dans un égout, se perdre dans le désert, chevaucher un dauphin et retrouver à contrecœur son épouse dont il s'est séparé, la petite Momato. 50 nouveau niveaux ont été conçus par le brillant Tom Young avec des mécaniques de jeu toujours plus subtiles qui feront enrager plus d'un joueur. Si l'humour et la bonne humeur prédominent dans Dadish 3, la difficulté n'a rien à envoyer à celle des classiques du genre comme Super Mario. Chaque erreur d'inattention vous coûtera la vie.

Lorsque ses enfants montent dans un bus pour une excursion suspecte, Dadish part à leur recherche avant qu'ils ne soient transformés en soupe de radis ! En chemin, il pataugera dans un égout, se perdra dans le désert, chevauchera un dauphin et retrouvera à contrecœur son épouse dont il s'est séparé. Aidez Dadish à sauver ses enfants une fois de plus, dans son aventure la plus amusante et la plus difficile à ce jour.

Voici les caractéristiques de Dadish 3 :

L'aventure la plus amusante et la plus stimulante de Dadish !

Un jeu de plateforme rétro par le créateur de Super Fowlst et Dadish.

50 très bons niveaux

Tout un tas de bébés radis (et un couple d'opossums) à trouver.

Faites-vous porter à dos de cochon par votre ex-femme, qui est une tomate.

Des glaces meurtrières, des serpents cupcakes, du pain de mauvaise humeur et d'autres ennemis sur le thème de la malbouffe.

Cinq boss stupides

Se lier d'amitié avec un dauphin et le chevaucher

Les dures réalités de la parentalité

Une bande-son sympa

Des dialogues plutôt drôles

Support de la manette

Des étoiles à collectionner

Secrets à débloquer

Ne jamais abandonner



Dadish 3 est gratuit sur iOS et Android avec un seul in-app pour supprimer les publicités. Le prix de cet achat est de 2,99 €, un prix d'ami !

