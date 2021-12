Un capteur optique pour remplacer la couronne digitale sur l'Apple Watch ?

Si nous avons toujours connu l'Apple Watch avec sa petite molette sur le côté pour interagir avec elle, ce brevet vient totalement chambouler cette image en la remplaçant par un capteur optique qui détecte les mouvements. Voyons ensemble les détails de ce brevet.

Une nouvelle manière d'utiliser son Apple Watch

La fameuse couronne digitale d'Apple. Cette petite molette qui permet de naviguer sur l'Apple Watch et désormais de régler le volume de l'AirPods Max pourrait être amenée à disparaître dans le futur. S'il est à peu près sûr que les deux ou trois prochains modèles possèderont toujours cette "digital crown", un nouveau brevet nous fait comprendre qu'elle pourrait avoir un successeur du nom de capteur optique dans les années à venir.

Dans ce brevet publié officiellement par l'US Patent & Trademark Office, on apprend que la pomme aurait peut-être trouvé un moyen de remplacer la couronne digitale par un capteur optique capable de détecter les mouvements de l'utilisateur.



Ce nouveau système permettrait d'interagir avec l'interface tout en supprimant un élément de plus sur la montre connectée d'Apple. Au-delà de ce changement d'interaction, une note inscrite dans le brevet indique que cela pourrait rendre l'Apple Watch plus durable et que cela permettrait de gagner de la place pour mettre une batterie plus grande par exemple.



Pour ce qui est de l'ECG, du calcul du taux d'oxygène dans le sang... tout sera disponible sans soucis grâce aux capteurs. Terminons comme toujours par souligné que c'est un brevet et qu'il ne reflète pas obligatoirement ce que sera le futur de l'Apple Watch. Mais mis à part augmenter la taille d'écran (et c'est déjà pas mal), on se doute que la marque a des objectifs bien plus élevés pour les années à venir et qu'un changement esthétique drastique comme celui-ci pourrait finir par arriver. On leur fait confiance pour que cela soit encore plus pratique à utiliser.