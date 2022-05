Une caméra bientôt dans la couronne digitale de l'Apple Watch

Apple a étudié la manière d'intégrer un capteur photo à l'Apple Watch, et l'une des propositions consiste à l'intégrer à la fameuse couronne digitale, aussi appelée Digital Crown en anglais. Une solution pour favoriser les appels FaceTime, ou tout simplement pour prendre des clichés sans sortir son iPhone. On imagine déjà les dérives de personnes qui prendront des photos de gens à leur insu.

La sécurité avant tout chez Apple

Si tout ceci peut être effrayé de prime abord, vous pouvez être sûr qu'Apple mettra en place des mesures de protection de la vie privée et qu'elle ne combinera pas ce dispositif avec les AirTags pour que le harcèlement franchisse un cap.



Cependant, le brevet "montre avec une caméra" ne détaille pas lui-même quoi que ce soit sur la vie privée. Ce n'est pas le rôle du brevet de faire autre chose que de décrire le cas d'utilisation principal, aussi le document suggère-t-il que si la vie privée est importante, c'est le problème de quelqu'un d'autre.

La présente divulgation envisage que les entités responsables de la collecte, de l'analyse, de la divulgation, du transfert, du stockage ou de toute autre utilisation de ces données d'informations personnelles se conformeront à des politiques de confidentialité et/ou des pratiques de confidentialité bien établies.

Concept d'Apple Watch 8 avec caméra par iPhoneSoft

Un brevet inventif pour intégrer une caméra

Apple a précédemment obtenu un brevet pour une proposition qui verrait une caméra intégrée sous l'écran d'une Apple Watch. Même ce nouveau brevet ne concerne pas exclusivement l'utilisation de la couronne.

En outre ou alternativement... une caméra peut être mise en œuvre comme une caméra orientée vers l'arrière configurée pour capturer des images à travers un côté arrière d'un boîtier de montre. Bien que le poignet puisse empêcher la caméra de prendre des photos d'une scène lorsque le boîtier de la montre est porté, le boîtier peut être retiré du poignet via un mécanisme de libération dans l'interface de fixation, ou en retirant le boîtier avec le bracelet de la montre, pour capturer des photos avec la caméra orientée vers l'arrière.

Grosso modo, vous pourriez enlever votre tocante, la tenir en l'air et prendre des photos à la manière d'un espion.



Apple suggère que le cadran de la Watch pourrait être transformé en viseur, et que le "flash de l'appareil photo... soit polyvalent pour la surveillance optique de la fréquence cardiaque ou d'autres applications de détection physiologique lorsque la montre est portée au poignet."



Cette idée est presque une pensée secondaire, cependant, et par exemple n'aborde pas des questions telles que la façon dont une montre se verrouille lorsqu'elle est retirée du poignet (si vous avez activé le code). L'idée principale du brevet est d'intégrer une caméra dans la couronne digitale.

Une montre peut comprendre un cadran rotatif, tel qu'une couronne rotative utilisée pour les entrées numériques. Une caméra peut être incluse dans l'ensemble pour permettre la capture d'images à travers une ouverture s'étendant à travers le cadran.



Une lentille peut être intégrée dans l'ouverture et/ou derrière l'ouverture du cadran pour mettre au point une image d'une scène", poursuit le document. "Un capteur d'images disposé derrière l'ouverture peut en outre être configuré pour détecter le mouvement d'un marquage sur le cadran afin de permettre au capteur d'images de fonctionner à la fois comme une caméra pour capturer des images d'une scène, et comme un capteur qui détecte la rotation du cadran pour détecter les entrées de rotation.

L'intégration d'un objectif dans la Digital Crown pose deux problèmes évidents. Le premier est la prise de photo elle-même. On peut supposer que l'interface à l'écran propose un viseur et un bouton. Autre solution, l'utilisateur pourrait fermer le poing ou tout autre geste reconnaissable.



L'autre problème, cependant, est de savoir comment adapter un objectif à une couronne numérique, qui est déjà une pièce de machinerie raisonnablement complexe. Ce brevet ne couvre pas ce point, mais Apple l'a déjà fait. Plutôt qu'une pièce mécanique, le sommet de la couronne pourrait être transformé en une zone sensible au toucher, ce qui pourrait laisser la place à un objectif de caméra.