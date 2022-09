WWDC 2023 : enfin le retour du keynote en physique ?

Depuis juin 2019, Apple n'a plus organisé une conférence développeur WWDC normale. Une éternité même si la WWDC 2023 devrait enfin être la bonne. Au vu de la gestion de la pandémie de la marque ces derniers mois, tout porte à croire que nous serons débarrassés des restrictions l'année prochaine.

WWDC 2023 : terminé les restrictions covid ?

Le monde d'avant… Depuis mars 2020 et l'arrivée de la pandémie mondiale de Covid-19, certains évènements ont été dans un premier temps annulés, avant de revenir, mais sous un format différent, autrement dit en virtuel (à distance) pour s'adapter aux contraintes sanitaires.



Un dispositif qui a duré dans le temps, car près de trois ans plus tard, nous ne sommes toujours pas de retour au rythme que nous connaissions auparavant. C'est par exemple le cas de l'E3, salon du jeu vidéo mondialement connu qui se déroule chaque année à Los Angeles. Après plusieurs années sous la contrainte, il va faire son grand retour en mode "classique", avec du public sur place. Un évènement qui se tiendra au Los Angeles Convention Center et débutera le 13 juin 2023.



Du côté d'Apple, nous sommes en droit de nous poser la question sur ce que compte faire la firme l'été prochain. Après trois WWDC (conférence développeur) en 100 % numérique, la pomme a-t-elle l'intention de repasser au modèle habituel ?

Pour l'édition 2022 de la WWDC qui s'est tenue en juin dernier, Apple avait commencé à accueillir quelques développeurs et médias, même si nous étions encore loin d'un "retour à la normale". Récemment, pour le Keynote de présentation des iPhone 14, nous avons eu le droit à un évènement enregistré, mais nous avons également constaté la présence de nombreuses personnes au Steve Jobs Theater. De bon augure pour la suite.



À l'heure où nous rédigeons ces lignes, tout laisse penser que 2023 se présente comme l'année du retour en force des évènements en physique. Pour la WWDC 2023, nous devrions retrouver plus de 5 000 développeurs invités (payants) par la marque sur place.



Néanmoins, les trois dernières années auront prouvé que le virtuel apporte lui aussi un côté pratique, notamment lorsqu'il s'agit de toucher un plus grand nombre de personnes. Apple devrait donc continuer à proposer des évènements virtuels de qualité et très complets afin que tout le monde en profite partout à travers le monde.



Il faudra patienter jusqu'au printemps de l'année prochaine pour connaître les plans d'Apple sur ce sujet.