Les rumeurs qui ont vu juste pour la WWDC 2023 (et les erreurs) !

Lors du keynote de la WWDC23 de lundi dernier, Apple a annoncé une gamme étendue de nouveautés matérielles et logicielles, y compris le très attendu casque AR/VR Vision Pro, de nouveaux Mac, iOS 17, macOS Sonoma, et bien plus encore. Comme d'habitude, de nombreuses rumeurs ont circulé avant l'événement, parfois des années avant, nous donnant une idée de ce à quoi nous pouvions nous attendre. Mais certaines ont fait fausse route.

Voici un récapitulatif des rumeurs les plus justes et des erreurs entourant la WWDC.

Les bonnes rumeurs

De nombreux détails matériels concernant le casque d'Apple ont été rapportés avec exactitude, notamment la batterie externe connectée par un fil (évoquée en janvier par Gurman), la possibilité de voir les yeux du porteur, la puce M2, le suivi des yeux et des mains, et une couronne numérique semblable à celle de l'Apple Watch pour basculer entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle.

Apple a annoncé un MacBook Air 15 pouces équipé de la puce M2.

Apple a mis à jour le Mac Studio avec les puces M2 Max et M2 Ultra.

Apple a renouvelé le Mac Pro avec la puce M2 Ultra.

Le nouveau Mac Pro présente le même design général que le modèle précédent basé sur Intel.

iOS 17 propose un nouveau mode StandBy qui permet d'afficher des informations telles que l'heure, le calendrier et les widgets lorsqu'un iPhone est en charge en position paysage.

iOS 17 propose une nouvelle application "Journal".

iOS 17 ne prend plus en charge l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus et l'iPhone X.

iPadOS 17 ne prend plus en charge l'iPad 5, l'iPad mini 5 et les premiers iPad Pro 2015.

Apple a ajouté de nouvelles fonctionnalités de santé mentale et de santé visuelle à l'app Santé dans iOS 17, et a étendu l'app à l'iPad.

Apple a raccourci la phrase "Dis Siri" en "Siri".

AirPlay fonctionnera bientôt avec les téléviseurs pris en charge dans les chambres d'hôtel.

watchOS 10 propose des widgets que l'on peut faire défiler et des applications redessinées qui tirent parti des écrans plus grands de l'Apple Watch.

Les ratés

Le nom du casque a changé plusieurs fois, mais le dernier et le plus insistant était Reality Pro. Finalement, le casque a été nommé Vision Pro.

De même, le système d'exploitation du casque d'Apple devait s'appeler xrOS, mais il a finalement été baptisé visionOS. Apple fait référence au système d'exploitation sous le nom de xrOS dans ses vidéos de la session WWDC, il se peut donc que le nom ait été utilisé à titre provisoire ou qu'il y ait eu un changement de dernière minute.

Selon de nombreuses rumeurs, Vision Pro devait coûter entre 2 000 et 3 000 dollars, mais son prix est encore supérieur, à 3 499 dollars.

Vision Pro sera lancé début 2024, et non fin 2023.

Une rumeur peu convaincante affirmait que le casque d'Apple serait disponible en six couleurs.

iOS 17 était censé être doté d'un centre de contrôle et d'une application Wallet remaniés.

Le MacBook Air 15 pouces était initialement censé être équipé d'une puce M3.

Le nouveau MacBook Air devait avoir un écran de 15,5 pouces, il est de 15,3 pouces.

Le sideloading autorisé (juste en Europe). Apple n'a rien mentionné, mais cela pourrait arriver plus tard dans une bêta de manière discrète.



Voilà, c'est donc à peu près moitié / moitié, une rumeur sur deux étant fausse.



Qu'avez-vous pensé du keynote de la WWDC 2023.