Concept tvOS 17 : mettre à jour son Apple TV depuis l’app Maison

Actuellement, vous ne pouvez gérer les mises à jour de tvOS que depuis l'Apple TV elle-même, qu'elle soit 4K ou HD. Vous pouvez activer les mises à jour automatiques pour simplifier la gestion, mais sans véritable contrôle sur le processus. Avec cette proposition, vous pourriez consulter le firmware en cours d’utilisation et la présence d’éventuelles mises à jour. L'Apple TV ferait ainsi partie de votre équipement HomeKit. tvOS 17 sera présenté lors de la WWDC 23 , probablement le 5 juin , puis sera mis à la disposition du grand public à l'automne. Pour l'instant, aucune rumeur n’a pu permettre d’en connaître le contenu. Les nouveautés seront encore une fois rares, tvOS n’évoluant que très peu depuis quelques années. Apple n’avait même pas prononcé son nom pour tvOS 16 . Si vous avez des idées d’améliorations pour le logiciel de l’Apple TV, c’est le moment !

Le concept est simple : rassembler tout dans l’app Maison (Home en anglais), afin de gérer les mises à jour logicielles de votre Apple TV comme celles du HomePod par exemple. Après tout, HomePod et Apple TV sont basés sur le même système d'exploitation .

Un client Apple a publié sur Reddit une idée très intéressante pour gérer les mises à jour logicielles pour nos Apple TV. Plutôt que le système actuel qui est directement intégré au décodeur, pourquoi ne pas profiter de l’application Maison pour centraliser la gestion des appareils de la marque ? Voilà une évolution que l’on aimerait avoir avec tvOS 17 qui sera présenté aux côtés d’iOS 17 et de MacOS 14 en juin prochain à l’occasion de la WWDC.

