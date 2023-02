La mise à jour 16.3.2 est disponible pour les HomePod (+ tvOS 16.3.2 aussi téléchargeable)

Après l'iPhone, l'iPad et les Mac, c'est au tour des HomePod de recevoir une mise à jour corrective. Apple n'a pas oublié sa fameuse enceinte connectée et propose une nouvelle version logicielle pour le HomePod 1, HomePod 2 et les HomePod mini. Découvrez ce que corrige la version 16.3.2 !

Déploiement de la mise à jour en cours

Dès maintenant, les propriétaires de HomePod peuvent installer via l'application "Maison" de leur iPhone, la mise à jour 16.3.2 destinés à toutes les générations de l'enceinte connectée. Au programme, pas de nouveauté, mais la correction d'un bug qui a énervé une multitude de clients Apple ces derniers jours.



En effet, si vous utilisez des appareils HomeKit, le HomePod était incapable (sur certaines requêtes vocales) de détecter les appareils à votre domicile pour interagir avec eux. Résultat, Siri vous répondait qu'il n'y avait aucun accessoire HomeKit alors qu'ils étaient tous connectés et contrôlables depuis votre iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV et Mac !

Voici ce que déclare Apple dans les notes de la mise à jour publiée pour les HomePod :

Cette mise à jour résout un problème où demander à Siri des demandes de maison intelligente peut échouer, et comprend également des améliorations générales des performances et de la stabilité.

Malheureusement, Apple n'entre pas dans les détails sur les autres améliorations effectuées dans cette mise à jour logicielle. Cela se verra probablement lors de l'utilisation !

Comment mettre à jour mon HomePod ?

Le HomePod 1, HomePod 2 et HomePod mini sont éligibles à la mise à jour, voici comment l'installer :

Rendez-vous dans l'application Maison sur votre iPhone

Appuyez sur l'icône Maison qui se trouve en haut à gauche de l'écran

Appuyez sur "Réglages du domicile"

Rendez-vous dans "Mise à jour logicielle"

Puis lancez le téléchargement de la mise à jour

Si celle-ci n'apparait pas encore, c'est qu'il est nécessaire de patienter un peu, comme dit plus haut, la nouvelle mise à jour vient d'être lancée sur les serveurs d'Apple, elle peut prendre le temps avant d'être détectée par votre iPhone.

tvOS 16.3.2 répond présent aussi

Autre mise à jour déployée ce soir, c'est tvOS 16.3.2 !

Apple présente aux utilisateurs d'Apple TV, une mise à jour plus fiable, stable et performante visant à améliorer l'expérience.

Sans surprise, Apple ne précise pas les correctifs apportés, mais assure que le firmware sera bénéfique pour l'utilisation quotidienne de votre Apple TV. On peut s'attendre à plus de fluidité et des applications qui réagissent peut-être mieux.