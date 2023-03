L'iPhone 15 Pro serait doté d'un bouton de volume unifié

De multiples rumeurs suggèrent qu'Apple prépare plusieurs changements de conception sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max dont un port USB-C, un nouveau cadre en titane ou encore des boutons de volumes capacitifs. Justement, à propos de ces derniers, il semble qu'on se dirige vers un seul composant plutôt que deux boutons "+" et "-".



Comme l'a noté le YouTuber ZoneOfTech sur Twitter, Apple utilise généralement deux broches pour fixer chaque bouton au châssis, mais dans les derniers rendus basés sur les fichiers CAO de l'iPhone 15 Pro aperçus la semaine dernière, seules deux broches sont montrées dans une seule indentation où se trouvent habituellement les boutons de volume. En revanche, les rendus basés sur la CAO de l'iPhone 15 ordinaire montrent deux encoches séparées avec quatre broches au total.

Une évolution historique

Au cours de la réalisation de son propre concept d'iPhone 15 Pro basé sur la fuite des CAO, ZoneOfTech a été "100% convaincu" que l'iPhone 15 Pro sera doté d'un long bouton de volume unifié plutôt que de deux boutons séparés. En outre, ZoneOfTech est tout aussi certain que "le bouton de mise en sourdine passera également à un bouton de pression unique, plutôt que le l'interrupteur que nous avons actuellement."

Le premier iPhone de 2007

Les rumeurs suggèrent qu'Apple adopte des boutons à semi-conducteurs avec retour haptique pour les commandes d'alimentation et de volume sur ses prochains modèles d'iPhone 15 Pro, et il commence à sembler qu'un seul bouton de volume unifié à semi-conducteurs détectera le toucher sur les extrémités supérieure ("haut") et inférieure ("bas"), et qu'un bouton vibreur haptique remplacera celui qu'on connait depuis le premier iPhone. Ce serait un changement historique, bien que finalement anecdotique pour la plupart des clients.



On ignore comment les nouveaux boutons haptiques fonctionneront concrètement. De même, en cas de blocage et donc d'iPhone qui ne répond plus, il sera intéressant de voir ce qu'Apple a prévu. De l'autre côté, la technologie des boutons capacitifs peut améliorer la protection contre l'eau et la poussière.



Selon les rumeurs, Apple ajouterait deux Taptic Engine supplémentaires aux modèles iPhone 15 Pro pour alimenter les boutons à semi-conducteurs, le premier moteur haptique étant apparu sur l'iPhone 7. (Les modèles actuels d'iPhone sont équipés d'un seul moteur Taptic pour le retour haptique).



Pour la petite histoire, l'iPhone original comportait un bouton de volume unifié, c'est-à-dire un long bouton surélevé aux deux extrémités. Ce design de bouton est resté sur l'iPhone 3G et l'iPhone 3GS. Pour l'iPhone 4, il a été remplacé par deux boutons distincts de forme circulaire, qui ont finalement été remplacés par des boutons plus longs et séparés en forme de pilule sur l'iPhone 6, quasiment ce qu'on retrouve encore sur les derniers iPhone 14.