Mozilla met fin à Pocket et Fakespot pour se concentrer sur Firefox

En difficulté, Mozilla a annoncé qu'il mettrait fin à Pocket, le service de lecture différée permettant de sauvegarder des articles, vidéos et pages web, ainsi qu'à Fakespot, un outil de vérification de l'authenticité des avis de produits en ligne, afin de se recentrer sur son navigateur Firefox.

Deux rachats qui tournent mal

Pocket, intégré à Firefox depuis 2015 et acquis par Mozilla en 2017, offrait une expérience de lecture sans distractions, un accès hors ligne, des options de synthèse vocale et des fonctionnalités de marquage. Fakespot, acheté il y a deux ans, a été intégré à Firefox mais jugé non viable par Mozilla.

Adieu Pocket

Depuis hier, Pocket n'est plus disponible au téléchargement sur l'App Store, et les abonnements Pocket Premium sont interrompus. Le service Pocket cessera le 8 juillet 2025, avec une possibilité d'exportation des données jusqu'au 8 octobre 2025, après quoi elles seront supprimées. Les abonnements Pocket Premium seront annulés, avec des remboursements pour les abonnés annuels après le 8 juillet. L'API Pocket sera également fermée le 8 octobre.

Adieu Fakespot

Les extensions, applications et sites web de Fakespot cesseront le 1er juillet 2025, et son outil de vérification des avis dans Firefox s'arrêtera le 10 juin 2025.



Malgré les 10 millions d'utilisateurs de Pocket, Mozilla a indiqué que l'évolution des habitudes de consommation de contenu sur le web a motivé un recentrage stratégique sur Firefox et des projets alignés sur les tendances actuelles de navigation.



Les utilisateurs déçus de Pocket peuvent se tourner vers des alternatives comme Instapaper ou ReadKit.

Télécharger l'app gratuite Firefox: Navigateur Internet