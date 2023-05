Instapaper ajoute une extension CarPlay pour lire des articles à la voix

Surprise, Instapaper, le célèbre service de lecture d'articles, est désormais disponible sur CarPlay. Vous vous demandez peut-être comment une application de lecture peut être utilisée en voiture, là où il faut être concentré sur la route. En fait, tout tient à la technologie de synthèse vocale.

Instapaper X CarPlay

Dans un billet de blog, Instapaper a dévoilé la nouvelle application CarPlay, déjà disponible pour tous, et expliqué qu'elle vous permet d'afficher la liste de vos articles sauvegardés. En appuyant sur l'un d'entre eux, l'application commence automatiquement à le lire en utilisant la technologie de synthèse vocale de la société.

L'application Instapaper CarPlay est disponible pour les utilisateurs gratuits et premium, ce qui est une excellente nouvelle. Pour remercier ceux qui payent, Instapaper a toutefois ajouté une fonctionnalité en plus :

Avec Instapaper Premium, la sélection d'un article dans CarPlay créera automatiquement une Playlist qui vous permettra d'écouter vos articles les uns après les autres.

Mais ce n'est pas tout, car les abonnés Premium peuvent également créer manuellement des listes de lecture via l'application CarPlay :

En outre, les clients Premium peuvent utiliser l'application Instapaper pour créer une liste de lecture personnalisée en cliquant sur le bouton Plus dans une liste d'articles, en sélectionnant Liste de lecture et en choisissant les articles à lire. L'application CarPlay détectera automatiquement les listes de lecture personnalisées et vous pourrez accéder à la liste de lecture en haut à droite de l'écran "En lecture" sur CarPlay.

Les autres nouveautés Instapaper 8.3

Au-delà de la nouvelle application CarPlay, la mise à jour 8.3 d'Instapaper comprend également des évolutions de sa plateforme de synthèse vocale, y compris la possibilité de choisir parmi plusieurs voix différentes. L'application permet également de modifier les titres et les descriptions des articles, ce qui "peut être utile pour ajuster le titre/la description ou pour ajouter votre propre contexte à l'article".

La version Premium

L'entreprise offre également un mois gratuit d'Instapaper Premium jusqu'en mai pour ceux qui souhaitent tester les nouvelles fonctionnalités de la liste de lecture et plus encore.



Si vous êtes un utilisateur assidu, la version Premium à 2,99€ par mois ou 29,99€ par an ajoute :

Recherche en texte intégral pour les articles de votre compte

Nombre illimité de surlignements et de notes.

Liste de lecture avec synthèse vocale pour écouter plusieurs articles de manière transparente.

Utilisation illimitée de la fonction de lecture rapide pour vous aider à lire les articles jusqu'à 3 fois plus vite.

Instapaper est disponible sur l'App Store en téléchargement gratuit sur iOS, iPadOS et MacOS.

