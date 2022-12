Voici la capacité en mAh des batteries d'iPhone

Si vous vous demandez quelle était la capacité de la batterie de votre iPhone, il n’est pas forcément évident de le savoir. Apple ne communique généralement pas de mesure en milliampères, la firme se contentant à chaque présentation de parler de la durée d’autonomie en appel, en lecture audio ou encore lecture vidéo.



Chaque année, il faut attendre les premiers démontage pour connaître la capacité en mAh des batteries d'iPhone. Voici donc la liste complète, de l’iPhone Edge original à l’iPhone 14 Pro Max.

Pourquoi Apple n’affiche pas les mAh ?

L'une des principales raisons pour lesquelles Apple ne partage pas la capacité de la batterie de l'iPhone est que l'autonomie de ce dernier peut souvent surpasser celle de la concurrence sous Android, sans pour autant afficher une valeur plus grande. Apple est en mesure de le faire car elle fabrique à la fois le matériel et le logiciel et optimise de manière très fine leur fonctionnement, un subtil équilibre entre performances et sobriété.



Par exemple, il arrive qu'un modèle d'iPhone plus récent soit équipé d'une batterie de plus petite capacité que son prédécesseur, car les nouvelles puces sont plus efficaces, ce qui sera encore le cas avec la future puce A17 qui pourrait être 35% plus économe !

Batterie d'un iPhone 14 Pro. © iFixit.

La capacité de la batterie de tous les iPhone

Après la liste de tous les identifiants techniques d'iPhone, voici les capacités de batterie :