Les meilleures TV 42-43 pouces 2022 : LG, Sony et Samsung

Si la plupart des fabricants et des clients se concentrent sur les grands écrans, les téléviseurs plus petits ne sont plus si délaissés par les deux catégories. Depuis quelques temps, les modèles de 43 pouces environ rattrapent leur retard et proposent même les technologies les plus récentes. 4K, 120 Hz, HDMI 2.1 et même OLED sont au rendez-vous, si vous êtes enclin à y mettre le prix.



Ceux qui recherchent une télévision de qualité pour les films, les séries, les jeux, la bureautique sont à la bonne adresse. Mieux, blog Apple oblige, elles sont toutes dotées d'Apple TV+ et d'AirPlay 2 pour la diffusion sans fil. Ce sont les modèles 2022, l'année 2023 venant tout juste de commencer, il faudra attendre plusieurs mois avant d'avoir droit à de nouvelles versions.

Meilleure TV 42 pouces haut de gamme : LG OLED C2

Note : 90/100

Le meilleur téléviseur de 42 pouces du marché n'est autre que le LG OLED42C2. C'est une TV haut de gamme qui offre une qualité d'image époustouflante, notamment la nuit et / ou dans les pièces sombres, grâce à son taux de contraste quasi infini. Sa dalle OLED n'est évidemment pas étrangère à cela, elle offre une uniformité parfaite du noir, sans effet de flou ou de halo autour des objets lumineux dans les scènes sombres. Cet écran est parfait pour une grande variété d'utilisations, notamment si vous souhaitez profiter de sa petite taille comme moniteur de PC ou écran de console nouvelle génération telle que la PS5 ou la Xbox Series X. Les joueurs apprécieront le 120 Hz, le mode jeu ainsi que les ports HDMI 2.1. Son grand angle de vision est idéal pour une utilisation à plusieurs, car les côtés de l'écran restent uniformes même si vous êtes assis près de l'écran.



L'écran est d'une grande précision, même sans étalonnage, ce qui permet d'obtenir des images plus vraies que nature sans avoir à passer du temps au départ. Le contenu HDR est excellent grâce à son contraste que seul un OLED peut fournir et à sa gamme de couleurs qui affiche une gamme très très large. Il dispose également d'un pic de luminosité HDR décent pour faire ressortir certains points forts, mais il reste derrière un Samsung QLED QN90B de 43 pouces car ce dernier a doté son LCD d'un rétro-éclairage miniLED. Mais le contraste et les couleurs y sont moins bons.



En somme, une TV OLED haut de gamme qui tient parfaitement son rang, sans oublier la compatibilité Apple avec TV+ et AirPlay notamment. Ce modèle a reçu le prix de l'innovation au CES 2022 dans la catégorie "jeux vidéo", ce qui permet de prendre la mesure du travail accompli par les ingénieurs coréens. Le constructeur fournit d'ailleurs bon nombre de dalles OLED pour ses concurrents.

Les + : Les - : Qualité d'image

Contraste infini

Colorimétrie presque parfaite

Angles de vision

Latence ultra faible de 1ms

120 Hz

Mode Filmmaker

Apple TV+ et AirPlay

Processeur A9 convaincant

Compensation de mouvement très efficace

Compatibilité HDMI 2.1 (VRR, ALLM, eARC, FreeSync et G-Sync) Système audio un peu juste malgré la visualisation Dolby Atmos

Pic de luminosité un peu faible dans une pièce très éclairée

WebOS pas toujours pratique

Meilleure TV 43 pouces milieu de gamme supérieure : Sony KD-43X85K

Note : 84/100

Sous la LG C2 OLED, la TV Sony KD-43X85K se place à la deuxième place avec un écran de 43 pouces très bien doté. Bien que sa qualité d'image soit loin d'être aussi bonne que celle du LG du fait de sa dalle LCD, elle possède bon nombre des mêmes caractéristiques de jeu, comme la norme HDMI 2.1, qui est idéale si vous voulez profiter pleinement de la PS5 ou de la Xbox Series X, car il prend en charge les jeux 4k à 120 Hz. Les téléviseurs Sony sont également connus pour avoir de bonnes caractéristiques de traitement, et celui-ci ne fait pas exception, car la précision avant l'étalonnage est fantastique et le contenu mis à l'échelle est de très bonne facture.



Il se comporte bien dans les pièces sombres et lumineuses. Il possède un taux de contraste natif élevé, de sorte que les noirs paraissent plutôt noirs dans une pièce sombre, même lorsque en cas de fortes zones lumineuses dans la scène. De même, sa gestion des reflets est très bonne et sa luminosité de pointe est impressionnante. N'oublions pas le côté audio avec un système X-Balanced Speaker intégré sous l'appareil, le meilleur du comparatif (sans être fou), ainsi que le Dolby Atmos.



Un excellent appareil polyvalent qui fait certes, moins bien en termes d'affichage et de réactivité que la LG OLED, mais toise tous les autres concurrents du marché. L'écran tourne sous Android et est compatible avec Apple TV+.

Les + : Les - : Couleurs riches et nuancées

Dolby Vision

Bonne luminosité pour cette catégorie

120Hz

Antireflet performant

Apple TV+ et AirPlay

Android TV et nombreuses applications

Compatibilité HDMI 2.1 (VRR, ALLM, eARC, FreeSync et G-Sync) Audio encore un peu léger

Rendu SDR décevant

Noirs pourraient être plus denses

Qualité de finition en léger retrait

Meilleure TV 43 pouces milieu de gamme inférieure : Samsung QN43Q60

Note : 79/100

Si votre budget est plus limité et que vous n'avez pas l'intention de profiter des fonctions de jeu du Sony 43-X85K, alors l'alternative la plus intéressante de milieu de gamme inférieur comme le Samsung QN43Q60 est une bonne alternative avec sa technologie QLED. Sa qualité d'image est similaire à celle du modèle Sony, puisqu'il présente le même contraste et une remarquable uniformité des noirs, mais il ne dispose pas de la fonction de gradation locale, ce qui peut laisser apparaître quelques effets blooming de temps à autre. En tout cas, il est suffisamment lumineux dans tous les contextes, mais un peu moins que le Sony. Il est également limité à 60 Hz, contre 120 Hz pour les deux autres.



Son atout numéro un reste son interface Tizen, la plus facile à utiliser et qui dispose d'une vaste sélection d'applications de streaming, ce qui vous permet de trouver facilement votre contenu préféré. Le micro de la télécommande vous donne accès à Google Assistant, Bixby et Alexa, vous pouvez donc choisir l'assistant vocal que vous préférez.



L'autre point remarquable est que le Q60 est incroyablement fin, ce qui peut être un critère esthétique.

Les + : Les - : Qualité d'image en SDR

Contraste

Qualité de finition

Réactivité

Télécommande simplifiée

Interface Tizen au top

Apple TV+ et AirPlay + HomeKit

Consommation Calibration HDR

Angles de vision limités

Pic de luminosité un peu faible

Blooming visible

