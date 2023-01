Voici la bande-annonce de la saison 3 de la série Truth Be Told

Apple TV a dévoilé aujourd'hui la bande-annonce de la troisième saison de son anthologie primée par le NAACP Image Award, Truth Be Told. On retrouve Octavia Spencer, lauréate d'un Oscar et productrice exécutive, et Gabrielle Union, lauréate d'un prix d'acteur, qui rejoint la toute nouvelle saison.

La saison 3 en vidéo

Dans la saison de 10 épisodes de l'écrivaine, showrunner et productrice exécutive Nichelle Tramble Spellman, Spencer reprendra son rôle de Poppy Scoville, une journaliste d'investigation devenue un véritable détective du crime pour s'attaquer à une nouvelle affaire. La troisième saison de "Truth Be Told" fera ses débuts dans le monde entier avec le premier épisode le 20 janvier, suivi d'un nouvel épisode tous les vendredis jusqu'au 2 mars 2023 sur Apple TV.

© Apple

Basé sur le roman "While You Were Sleeping" de Kathleen Barber, Truth Be Told offre un aperçu unique de l'obsession de l'Amérique pour les podcasts sur les crimes marquants et met les téléspectateurs au défi de considérer les conséquences de la poursuite de la justice sur la scène publique.



Dans la troisième saison, Poppy (Spencer), frustrée par le manque d'attention médiatique pour plusieurs filles noires disparues, fait équipe avec un directeur excentrique (Union) pour garder les noms des victimes hors de la vue du public. conduire à un réseau présumé de trafic sexuel qui pourrait les avoir piégés. En plus d'Union, le casting de retour pour la saison trois comprend : Mekhi Phifer, David Lyons, Ron Cephas Jones, Merle Dandridge, Tracie Thoms, Haneefah Wood, Mychala Faith Lee et Tami Roman.



Voici le trailer :

"Truth Be Told" est créé et produit par Nichelle Tramble Spellman. Maisha Closson est la directrice de la troisième saison. Les producteurs exécutifs sont Closson, Spencer, Mikkel Nørgaard, Reese Witherspoon et Lauren Neustadter pour Hello Sunshine, Peter Chernin et Jenno Topping pour Chernin Entertainment, et Brian Clisham pour Orit Entertainment.



Apple TV+ est disponible sur tous vos appareils pour 6,99 euros par mois.