Apple TV+ : la série Truth Be Told aura une troisième saison (officiel)

Il y a 2 heures

Vidéo

Julien Russo

Réagir



Bonne nouvelle pour les fans de Truth Be Told sur Apple TV+, la célèbre série avec l'actrice Octavia Spencer est renouvelée pour une troisième saison. Les épisodes vont aborder une nouvelle histoire toujours racontée par la podcasteuse Poppy Scoville.

Truth Be Told saison 3, c'est officiel

Vous avez été nombreux à regarder la première et la seconde saison, c'est essentiellement grâce à la bonne audience que Truth Be Told est renouvelé aujourd'hui pour une troisième saison. La série originale Apple TV+ primée au NAACP Image Award et lauréate d'un Oscar racontera une nouvelle histoire passionnante avec la présence d'Octavia Spencer qui essaiera à travers son podcast d'élucider une affaire qui laisse planer le doute sur le réel coupable.



Nichelle Tramble Spellman la créatrice et productrice exécutive de Truth Be Told a déclaré :



Je suis heureuse que le voyage Poppy Scoville continue de se dérouler sur Apple TV+. Et je suis ravie d'accueillir Maisha Closson en tant que nouvelle showrunner et productrice exécutive. J'ai hâte de vous montrer tout ce que nous vous réservons.

Aux commandes du programme, on retrouvera toujours Octavia Spencer (qui en plus d'être l'actrice principale) s'occupe aussi de la production de la série. Nichelle Tramble Spellman (The Good Wife) et Maisha Closson (Murder) participeront également à la production de la saison 3.

Basée sur le roman de Kathleen Barber, la série offre un aperçu unique de l'obsession de l'Amérique pour les podcasts sur le vrai crime et met ses téléspectateurs au défi d'en tenir compte des conséquences lorsque la poursuite de la justice est placée sur la scène publique. La deuxième saison de "Truth Be Told" a présenté Kate Hudson, nominée aux Oscars, dans son premier rôle principal dans une série télévisée, avec Micah Keith, l'amie d'enfance et magnat des médias de Poppy.

Sans surprise, il est trop tôt pour communiquer une date de disponibilité de la saison 3, il y a fort à parier que celle-ci soit lancée dès 2022, probablement au second semestre de l'année.

La bonne nouvelle, c'est que cela vous laisse le temps de vous enchaîner les épisodes de la première et deuxième saison pour être prêt pour la suite !

Avec ce renouvellement de Truth Be Told, Apple répond positivement aux nombreux abonnés qui attendaient impatiemment le renouvellement de cette série aux enquêtes fascinantes et toujours remplies de rebondissements.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox. Profitez d'Apple TV+ à un prix encore plus réduit (à partir de 1,22€/mois) grâce à Spliiit.



Source