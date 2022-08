Apple TV+ : l'actrice Jennifer Connelly participera à la série Dark Matter

On ne le voit pas en tant qu'abonné, mais les équipes d'Apple TV+ travaillent quotidiennement sur des séries et films formidables qui seront bientôt mis en ligne dans le catalogue d'Apple TV+. Parmi les séries prometteuses en cours de production, on retrouve Dark Matter, une création originale de science-fiction qui accueille une nouvelle actrice dans son casting !

Jennifer Connelly sera dans Dark Matter sur Apple TV+

Vous l'avez vu dernièrement dans Top Gun: Maverick et dans Spider-Man: Homecoming, Jennifer Connelly va prochainement faire ses débuts sur Apple TV+ dans la série Dark Matter, l'une des productions Apple à gros budget et qui a déjà attiré l'attention des critiques du monde entier. L'actrice qui jouera le personnage Daniela sera aux côtés de Joe Edgerton (Gatsby le Magnifique, Animal Kingdom et Midnight Special) qui sera son compagnon dans la série.



Pour le moment, nous n'avons que peu d'informations à propos de Dark Matter, nous savons que le scénario racontera l'histoire d'un professeur, physicien et père de famille (Jason) qui se retrouve plongé dans une version alternative de son existence du jour au lendemain. Lorsqu'il tente de retourner dans sa propre réalité, l'émerveillement se transforme vite en un terrible cauchemar. Vous suivrez l'aventure de Jason qui se lance dans une quête dangereuse pour découvrir sa véritable famille et la protéger de l'ennemi le plus abominable et le plus inarrêtable qui soit : lui-même.

En exclusivité sur son service de streaming, Apple propose une première saison composée de 9 épisodes qui seront publiés au rythme d'un nouvel épisode par semaine. Les abonnés Apple TV+ retrouveront peut-être une seconde saison si Apple est satisfait des résultats de la série.



Pour le moment, on est toujours en attente de la bande-annonce qui débarquera probablement dans les prochains mois. Il est impossible de dire pour l'instant à quel stade de progression se trouve la série Dark Matter.