Apple TV+ annonce la série Dark Matter basée sur le livre de Blake Crouch

Il y a 10 heures

Vidéo

Alban Martin

Apple TV+ a annoncé "Dark Matter", une nouvelle série de neuf épisodes basée sur le livre à succès de Blake Crouch, un bouquin que l'on recommande vivement à tous les amateurs de thrillers de science-fiction.



Avec Joel Edgerton dans le rôle principal ("Obi-Wan Kenobi", "Boy Erased", "Loving"), qui est également producteur exécutif, la série sera écrite et dirigée par Crouch en personne, et produite pour Apple TV+ par Sony Pictures Television.

À propos de Dark Matter

Apple dit que "Dark Matter" est une histoire sur la route qui n'a pas été prise, un raté aux lourdes conséquences.



La série suivra Jason Dessen (joué par Edgerton), un physicien, professeur et père de famille qui, une nuit, alors qu'il rentre chez lui dans les rues de Chicago, est enlevé dans une version alternative de sa vie. L'émerveillement tourne rapidement au cauchemar lorsqu'il tente de revenir à sa réalité au milieu du multivers de vies qu'il aurait pu vivre. Dans ce labyrinthe de réalités hallucinantes, il entreprend un voyage éprouvant pour retrouver sa vraie famille et la sauver de l'ennemi le plus terrifiant et le plus imbattable qui soit : lui-même.



"Dark Matter" sera produit par Matt Tolmach (franchise "Jumanji", "Venom", "Future Man") et David Manpearl pour Matt Tolmach Productions. Crouch écrira le scénario du pilote et sera le showrunner et le producteur exécutif de la série. Louis Leterrier ("Now You See Me", "Lupin", "The Dark Crystal : Age of Resistance") réalisera les quatre premiers épisodes.

