Apple TV+ dévoile la série The New Look, basée sur une histoire vraie et tournée à Paris

Il y a 1 heure

Vidéo

Julien Russo

Réagir



Les annonces autour des futures créations originales Apple TV+ s'enchaînent depuis plusieurs semaines, ce qu'on a pu remarquer, c'est que le géant californien a essentiellement dévoilé des films et séries produits aux États-Unis. Aujourd'hui Apple révèle avoir commandé une série qui sera tournée en France à Paris et qui sera basée sur des événements réels.

Découvrez The New Look

Dans un communiqué de presse, Apple a révélé avoir commandé une nouvelle série à venir prochainement dans le catalogue de son service de streaming. The New Look est originaire d'Apple Studios et sera produit par Lorenzo di Bonaventura, un producteur à qui l'on doit des pépites cinématographiques comme Transformers ou encore Salt. C'est la première collaboration entre Apple et di Bonaventura, le partenariat a été conclu il y a peu.



Sur cette future série, on retrouvera Todd A. Kessler (Bloodline et The Sopranos) à la réalisation ainsi que Ben Mendelsohn (Rogue One) et l'actrice et productrice française Juliette Binoche (Ghost In The Shell).

Apple explique :

Inspiré de faits réels et filmé en exclusivité à Paris, "The New Look" est un thriller en prises de vue réelles, datant de la Seconde Guerre mondiale, qui se concentre sur le moment crucial du XXe siècle où Paris a redonné vie au monde grâce à son icône de la mode, Christian Dior (joué par Mendelsohn), dont les créations ont dominé la mode mondiale au cours de la décennie qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. La saga entremêlée comprendra les histoires surprenantes des contemporains et rivaux de Dior : la grande dame Coco Chanel (jouée par Binoche), Balmain, Balenciaga, Givenchy, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent et plus encore.

À la production de The New Look, Lorenzo di Bonaventura sera accompagné de Todd A. Kessler ainsi que de Mark A. Baker (The Night Of et Damages). Les trois hommes ont une expérience exceptionnelle à partager pour ce type de programme, le résultat sera probablement époustouflant !



Apple ne communique pas de date de disponibilité, il est possible que la série voie le jour à la fin de l'année ou au plus tard au premier semestre de 2023.

À noter que le tournage de ce genre de contenu prend beaucoup de temps, tout doit être parfait : les décors qui doivent correspondre à la période 1939-1945, les habits qui ont l'obligation d'être à la mode de l'époque...

Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit de 7 jours. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés, mais aussi sur les consoles PlayStation et Xbox.