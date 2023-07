Deux nouvelles publicités pour l'iPhone 14 Plus et l'iPhone 14 Pro

Apple a lancé une nouvelle campagne publicitaire depuis cette nuit avec deux publicités mettant en avant l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Plus. L'occasion de relancer les ventes pour l'été, à deux mois de la présentation des iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max (Ultra ?).

L'iPhone 14 Pro

Dans la publicité pour l'iPhone 14 Pro intitulée "Crash Test", on voit une piste d'essai où une voiture qui perd le contrôle sol et se renverse, laissant une traînée de débris dans son sillage. À l'intérieur de la voiture, du verre et une paire de lunettes de soleil tombent au ralenti. La caméra s'attarde sur Ludwig, un mannequin jaune qui était à bord, et sur un iPhone 14 Pro est fixé au tableau de bord.

Lorsque la voiture se redresse, le reflet inexpressif du mannequin apparaît dans le rétroviseur. L'iPhone 14 Pro affiche un message indiquant qu'il a détecté un accident. On peut ensuite lire : "SOS Urgence utilise une connexion cellulaire ou un appel Wi-Fi. Détection de collision. Détendez-vous, c'est l'iPhone 14 Pro".



La détection d'accidents est une fonctionnalité exclusive aux iPhone 14 et iPhone 14 Pro, ainsi qu'aux Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2 et Apple Watch Ultra.



Découvrez la publicité ci-dessous :

L'iPhone 14 Plus

Dans la publicité pour l'iPhone 14 Plus intitulée "Une batterie qui dure des kilomètres", Apple affirme que le téléphone a "la plus longue autonomie [pour un iPhone]".



La vidéo s'ouvre sur la scène d'un homme conduisant un tracteur rouge sur un long chemin de terre qui traverse une plaine herbeuse. Il transporte une énorme citrouille. L'homme porte une veste noire, une chemise blanche et un chapeau. Mais surtout, il a un iPhone 14 Plus installé sur le tracteur devant lui. On sent qu'il va en avoir pour la journée...



L'application Plan de l'iPhone 14 Plus affiche une route droite. L'homme regarde son iPhone 14 Plus, puis la route. La publicité qui met en avant Verizon affiche ensuite un titre : "Notre plus longue durée de vie de batterie. Détendez-vous, c'est l'iPhone 14 Plus."



Découvrez la deuxième publicité ci-dessous :

Si vous souhaitez vous offrir le dernier iPhone, sachez que l'iPhone 14 Pro est en super promo avec plus de 230 euros de réduction, tandis que l'iPhone 14 Plus est également à prix cassé, moins de 900 euros.



Sinon, patientez jusqu'en septembre, avec les futurs iPhone 15 (mais l'iPhone 15 Pro Max risque d'être encore plus cher).