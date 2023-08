Des images du connecteur USB-C de l'iPhone 15 apparaissent en ligne

Une nouvelle fuite en ligne révèle des images présumées du port USB-C du prochain iPhone 15, corroborant une fois de plus les spéculations sur la transition d'Apple vers la norme de charge USB-C, abandonnant ainsi le connecteur Lightning apparu sur l'iPhone 5.

Voici le port USB-C de l'iPhone 15

Ces images, partagées par @John011235 sur la plateforme X (feu Twitter), présentent les ports USB-C connectés aux composants flexibles du circuit imprimé destinés aux modèles standard, Plus et Pro Max de l'iPhone 15.

Pour la rentrée, tous les modèles de l'iPhone 15 devraient être équipés d'un port USB-C, en remplacement du port Lightning. Des experts crédibles tels que Mark Gurman de Bloomberg et l'analyste Ming-Chi Kuo, entre autres, ont confirmé ce changement majeur.



Cette transition est la réponse aux nouvelles réglementations européennes qui imposent aux constructeurs d'équiper leurs téléphones de ports USB-C afin de les commercialiser dans la zone. Ainsi, Apple doit opter pour une refonte mondiale de son design ou développer des versions spécifiques d'iPhone pour le marché européen.



Les iPhone 15 Pro dotés de ports USB-C sont censés soutenir des transferts de données plus rapides, tandis que les modèles iPhone 15 standard continueront à offrir des vitesses USB 2.0 (comparables à celles du port Lightning). Cette distinction donnera un avantage aux modèles Pro.



Selon le leaker ShrimpApplePro, seuls les accessoires USB-C certifiés par le programme Apple Made for iPhone (MFi) seront officiellement compatibles avec les modèles iPhone 15. Des fournisseurs comme Foxconn, associé à Apple, fabriqueront des accessoires tels que des écouteurs et des câbles avec des connecteurs USB-C certifiés MFi.



La certification MFi USB-C pourrait servir à restreindre certaines fonctionnalités, comme la charge rapide et les transferts de données à haut débit, aux accessoires approuvés par Apple. Ming-Chi Kuo, analyste spécialisé sur Apple, a également évoqué l'exigence de certification MFi pour les chargeurs USB-C capables de recharger rapidement l'iPhone.



Tout cela devrait être officialisé lors du keynote dédié à l'iPhone 15. La conférence aura lieu le mardi 12 septembre ou le mercredi 13 septembre.