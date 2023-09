Final Cut Pro se met à jour pour l'arrivée des iPhone 15 Pro

Dès vendredi, Apple va lancer la commercialisation des iPhone 15, une nouvelle gamme qui va apporter plusieurs nouveautés intéressantes notamment sur les enregistrements de vidéo sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Le célèbre logiciel de montage vidéo Final Cut Pro vient de se mettre à jour sur Mac, mais aussi sur iPad.

Final Cut Pro reçoit une mise à jour pour les vidéos venant des

iPhone 15 Pro

Si vous possédez l'application Final Cut Pro sur votre Mac ou iPad, une mise à jour importante vous attend. Apple vient de lancer de nouvelles versions de Final Cut Pro pour une meilleure expérience de manière globale, mais aussi pour apporter une meilleure compatibilité avec les vidéos des iPhone 15 Pro.

Du côté de la version Mac, Apple lance la mise à jour 10.6.9 de son application de montage vidéo, voici les améliorations et correctifs :

Exploitation de la flexibilité et de la plage dynamique de la vidéo encodée en log enregistrée sur un iPhone 15 Pro.

Amélioration du rendu des images tournées avec les modèles de caméra Fujifilm, DJI et ARRI populaires à l’aide de nouveaux profils log.

Correction d’un problème où le réglage Opacité n’était parfois pas appliqué dans les modèles de Motion.

Du côté de Final Cut Pro sur iPadOS, Apple a déployé la version 1.2, voici les améliorations :

Profitez de la flexibilité et de la plage dynamique de la vidéo encodée log enregistrée sur un iPhone 15 Pro.

Améliorez l’aspect du métrage enregistré sur des caméras populaires comme Fujifilm, DJI et ARRI à l’aide de nouveaux profils log.

Choisissez parmi 25 nouvelles bandes-son automatiquement ajustées pour correspondre à la durée de votre projet.

Activez et désactivez des plans pour comparer rapidement votre montage avec et sans eux.

Sélectionnez et replacez facilement des images clés par toucher ou avec l’Apple Pencil.

Pincez pour redimensionner rapidement des plans dans le navigateur.



Pour simplifier l'expérience Final Cut Pro sur iPad, Apple a aussi ajouté de nouveaux raccourcis pour les utilisateurs qui ont un clavier officiel ou non avec leur iPad :

Activez et désactivez des plans à l’aide du raccourci clavier V.

Importez des données depuis Photos à l’aide du raccourci clavier Commande + I ; importez des données depuis Fichiers à l’aide du raccourci clavier Maj + Commande + I.

Exportez votre projet à l’aide du raccourci clavier Commande + E.

Déclassez les plans du navigateur à l’aide du raccourci clavier U.

Pour rappel, les iPhone 15 Pro et Pro Max sont les premiers iPhone à prendre en charge la vidéo encodée en log et le système d'encodage couleur Academy. Cela permettra de capturer des vidéos avec une plus grande plage dynamique, d'offrir une meilleure fidélité des couleurs, de faciliter la correction des couleurs en post-production et de s'intégrer de manière transparente aux workflows professionnels du cinéma et de la vidéo.

Télécharger Final Cut Pro à 349,99 €