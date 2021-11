Foxconn bat un record sur le bénéfice net grâce à la demande des iPhone 13

Depuis leur commercialisation, les iPhone 13 réalisent des performances exceptionnelles en ce qui concerne la demande des consommateurs. Les iPhone 13 Pro et Pro Max sont en rupture de stock depuis plus d'un mois et cette situation n'est pas près de se terminer. Si cela fait le bonheur d'Apple, Foxconn le partenaire qui assemble les iPhone en profite aussi !

Foxconn s'en sort gagnant grâce à Apple

Avoir Apple dans son portefeuille de clients, c'est un véritable atout pour son chiffre d'affaires, surtout quand il s'agit de commandes liées à l'iPhone. Il faut dire qu'à chaque lancement, la demande est tellement forte que la production suit un rythme extrêmement intense pendant plusieurs mois.

Foxconn, le partenaire historique d'Apple vient de dévoiler son chiffre d'affaires du dernier trimestre, mais aussi son bénéfice net. Les résultats sont au-delà des attentes des analystes, preuve que la collaboration avec le géant californien a été fort bénéfique.



Les différents rapports d'analyses avaient anticipé la bonne influence d'Apple sur le rapport financier de Foxconn, beaucoup voyait un maximum de 32,4 milliards de dollars NT (1,01 milliard d'euros) de bénéfice net. Finalement, le groupe industriel taïwanais a fait bien plus en annonçant 37 milliards de dollars NT (1,16 milliard d'euros).

Selon le rapport de Bloomberg Canada, la pandémie y serait pour quelque chose dans les ventes des derniers iPhone :

Les ventes pour la période ont atteint un niveau record de 1,4 milliard de dollars NT sur la base des chiffres précédemment déclarés.

Les fabricants d'électronique continuent de bénéficier de la pandémie, qui a alimenté la demande des consommateurs confinés à domicile. Alors qu'une pénurie persistante de semi-conducteurs réduit la capacité de production des entreprises, Tim Cook, directeur général d'Apple, a déclaré à la fin du mois dernier que la demande pour les offres du géant américain est "très robuste".



La croissance des ventes de Foxconn "indique une demande plus forte que prévu pour ses semi-conducteurs, principalement des puces d'alimentation et analogiques, et un service d'assemblage d'iPhone".

Cette belle performance a été possible essentiellement grâce à des signes d'amélioration sur l'approvisionnement de certaines puces. Le prochain résultat financier de Foxconn devrait être encore plus important avec les fêtes de fin d'année où Apple demande à son partenaire d'accélérer la production pour répondre à un maximum de commandes des consommateurs.

Un récent rapport de Digitimes a affirmé que les fournisseurs d'Apple ont réussi à atténuer la pénurie de certains composants, ce qui permet depuis quelques semaines d'augmenter de manière phénoménale l'assemblage des smartphones d'Apple.