L'iPhone 14 de base ne changera pas de l'iPhone 13 d'après ce rendu

Après que des rendus de l'iPhone 14 Pro aient fait surface hier, de nouvelles images supposées être fidèles aux futurs modèles d'entrée de gamme de l'iPhone 14 viennent d'être partagées sur la toile. On retrouve un design très (très) proche de celui de l'iPhone 13 avec une encoche et des capteurs arrières proéminents.

Apple se contenterait d'un iPhone 13S

Les rendus, dévoilés par MySmartPrice, obtenus d'une source de l'industrie, dépeignent un design très similaire à l'iPhone 13 pour les deux modèles de base de la gamme iPhone 14. Pour mémoire, Apple a apporté de petites modifications au design de l'iPhone 13 par rapport à l'iPhone 12, les principaux changements étant une encoche réduite et un nouvel agencement de la caméra arrière. Selon les fichiers CAO, la disposition diagonale actualisée de l'appareil photo de l'iPhone 13 sera reprise telle quelle dans l'iPhone 14. MySmartPrice note cependant que la caméra à l'arrière semble "avoir reçu un rafraîchissement mineur et semble avoir un cadre de verre plus épais entourant le boîtier."



Concernant l'encoche, Apple prévoit de s'en tenir à la même encoche sur les modèles de base de l'iPhone 14, selon les rendus, qui ne montrent aucune différence notable dans la taille ou le design.



Apple aurait l'intention d'annoncer quatre nouveaux modèles d'iPhone 14 à l'automne prochain, dont deux de 6,1 pouces et deux de 6,7 pouces. L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max conserveront la même encoche et le même design général que l'actuel iPhone 13. L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, plus haut de gamme, bénéficieront d'un changement de design plus notable : la suppression de l'encoche pour laisser place à une pilule + poinçon. Ce sera la première fois depuis l'introduction de l'iPhone X en 2017, qu'Apple modifie véritablement l'encoche.

Schémas de l'écran de l'iPhone 14 © MySmartPrice



Outre les changements esthétiques, les dernières rumeurs indiquent qu'Apple souhaite différencier davantage ses iPhones "Pro" en laissant l'iPhone 14 avec la même puce A15 Bionic que l'iPhone 13. Seuls les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max passeraient au processeur A16 gravé en 4 nm. Une étrange idée qui, associé à un design figé, ne devrait pas faire des "petits" iPhone 14 de grands succès.



Réponse en septembre avec le keynote de rentrée 2022 d'Apple.