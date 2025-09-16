Une nouvelle mise à jour iOS 26.0 pour les développeurs en RC

sdk ios 26Vous le savez probablement, Apple a déployé iOS 26 au public hier avec le numéro de build 23A341, différent de celui de la Release Candidate (RC) iOS 26 (build 23A340) précédemment disponible pour les bêta-testeurs. Aujourd'hui, Apple a également rendu disponible le build iOS 26.0 (23A341) pour les bêta-testeurs.

Une sorte de RC2

Les bêta-testeurs peuvent désormais télécharger cette mise à jour iOS 26.0 via la section Mise à jour logicielle dans les Réglages, sans avoir à désactiver les mises à jour bêta. Cette mise à jour aligne les bêta-testeurs sur la version publique, bien qu’aucun changement significatif ne soit attendu.

Parallèlement à iOS 26.0, Apple a également publié des builds bêta actualisés pour macOS Tahoe, watchOS 26 et d'autres plateformes afin de correspondre aux versions publiques. Ces mises à jour sont mineures, sans changements notables, garantissant que tous les utilisateurs — bêta et public — utilisent les mêmes versions logicielles.

Apple devrait désormais se tourner vers iOS 26.1, et même avant cela iOS 26.0.1.

Qui a des bugs gênants sur iOS 26 ? Retrouvez toutes les nouveautés sur iPhone et iPad.

9 réactions

Elhauria - iPhone premium

J’ai aucun des bug dont vous parlez 🤔🤔 De mon côté aucun comportement étrange.

16/09/2025 à 22h21

Zeego - iPhone premium

@Matchou159
Ce n'est peut-être pas un bug...

16/09/2025 à 22h08

Norbert - iPhone premium

Bug au niveau du micro, quelqu'un a t'il ce problème, merci

16/09/2025 à 21h54

Jmarc91 - iPhone premium

À non je suis déjà à la dernière version bêta lol

16/09/2025 à 21h41

Jmarc91 - iPhone premium

Pas de mise à jours moi :(

16/09/2025 à 21h40

Matchou159 - iPhone premium

@Tim92
Ça je ne dis pas le contraire. Mais certains comportements de l’OS sont quand même étrange

16/09/2025 à 21h15

Franck8394 - iPhone

Bug en tout genre , ralentissement, mode sombre avec safari qui bascule en noir quand il veut..agrandissement de l’horloge sur ancien fond d’écran impossible énorme latence pour modifier encore une fois les fonds d’écran
Bref j’ai vu mieux vivement la prochaine mise à jour

16/09/2025 à 21h14

Tim92 - iPhone

@Matchou159
Il y aura toujours de bugs dans un logiciel.

16/09/2025 à 21h12

Matchou159 - iPhone premium

Des bugs y’en a pleins… ce panneau de notification qui donne l’impression de déverrouiller le tel quand on remonte.
Le calendrier qui réagi bizarrement quand on navigue de mois en mois.

16/09/2025 à 20h44

