Une nouvelle mise à jour iOS 26.0 pour les développeurs en RC

Vous le savez probablement, Apple a déployé iOS 26 au public hier avec le numéro de build 23A341, différent de celui de la Release Candidate (RC) iOS 26 (build 23A340) précédemment disponible pour les bêta-testeurs. Aujourd'hui, Apple a également rendu disponible le build iOS 26.0 (23A341) pour les bêta-testeurs.

Une sorte de RC2

Les bêta-testeurs peuvent désormais télécharger cette mise à jour iOS 26.0 via la section Mise à jour logicielle dans les Réglages, sans avoir à désactiver les mises à jour bêta. Cette mise à jour aligne les bêta-testeurs sur la version publique, bien qu’aucun changement significatif ne soit attendu.

Parallèlement à iOS 26.0, Apple a également publié des builds bêta actualisés pour macOS Tahoe, watchOS 26 et d'autres plateformes afin de correspondre aux versions publiques. Ces mises à jour sont mineures, sans changements notables, garantissant que tous les utilisateurs — bêta et public — utilisent les mêmes versions logicielles.



Apple devrait désormais se tourner vers iOS 26.1, et même avant cela iOS 26.0.1.



Qui a des bugs gênants sur iOS 26 ? Retrouvez toutes les nouveautés sur iPhone et iPad.