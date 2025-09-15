iOS 26 sort ce jour, mais divise encore les développeurs

iOS 26 sort officiellement aujourd'hui, sortant de la phase bêta avec sa toute nouvelle interface "Liquid Glass", une fonctionnalité polarisante qui rappelle le style minimaliste d'iOS 7 en 2013. Malgré les ajustements d'Apple pour répondre aux préoccupations des bêta-testeurs concernant la lisibilité et les éléments de design déroutants, certains développeurs restent sceptiques. De notre côté, nous sommes conquis.

Une version contestée

Notre ami Craig Grannell de Wired n'y va pas avec le dos de la cuillère concernant le remplaçant d'iOS 26 :

Au lieu d'améliorer la clarté, il brouille trop souvent la vision à cause de problèmes de lisibilité et d'effets visuels distrayants. Sur Mac, les contrôles sont trop proéminents, tandis que sur iPhone, ils ont une fâcheuse tendance à disparaître dans une nouvelle version des menus hamburger d'Apple, empêchant les utilisateurs de développer une mémoire efficace.

Jonas Downey de Hello Weather partage cet avis au micro de Wired, notant que, bien qu'il y ait des aspects appréciables, « les nouvelles interfaces semblent compliquées » et gênent souvent l'utilisation. Il souligne des problèmes comme les composants translucides distrayants, le faible contraste et les ombres excessives sur les boutons et onglets qui éclipsent le contenu, créant des frictions plutôt qu'une focalisation.



Ben McCarthy d'Obscura Camera reconnaît l'intention d'Apple mais trouve le résultat insuffisant :

L'objectif d'Apple est de fusionner l'interface et le contenu pour réduire les distractions, mais je pense que Liquid Glass produit l'effet inverse. Il crée des distorsions qui attirent l'œil lorsque le contenu défile. Il y a des problèmes fondamentaux de lisibilité, car Liquid Glass ne peut pas contrôler ce qui passe en arrière-plan. Et lorsque le système s'adapte, passant du clair au sombre pour rester lisible, cela ajoute encore plus de distraction.

Guillaume Ardaud de chez Héliographe, est d'accord sur le constat d'un flou entre contenu et interface :

Il y a de réelles tensions entre les objectifs annoncés — séparer les couches d'interface et de contenu, puis mettre ce dernier en avant — et la réalité des éléments qui obscurcissent partiellement le contenu et créent un tourbillon de couleurs distrayantes et en constante évolution au défilement.

Grannell suggère qu'Apple mise sur Liquid Glass pour insuffler de l'excitation dans un marché des smartphones stagnant. Pour autant, Apple vient de lancer une gamme convaincante, avec l'iPhone Air qui démontre que l'innovation matérielle n'est pas terminée. De notre côté, nous apprécions grandement Liquid Glass, certes, imparfait, mais plein de bonnes idées et qui devrait se bonifier avec le temps, comme le flat design d'iOS 7. Il est vrai qu'en l'état, les personnes ayant une déficience visuelle prononcée devraient tester avant de mettre à jour leur iPhone.



Et vous, vous en pensez quoi ? Rendez-vous ce soir pour la version finale d'iOS 26.