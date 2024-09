Découvrez les promos de printemps 2024 d'Amazon sur les produits high-tech

Echo Dot (5e génération, modèle 2022)



Accédez à vos services de streaming favoris (Apple Music, Amazon Music, Spotify, Deezer...), optimisation des performances audio comparé à la génération précédente, capteur de température, contrôlez vos appareils domotiques compatibles avec Alexa...



Prix : disponible dès maintenant à 34,99€ au lieu de 64,99€ (-46%)

Elgato Wave DX - Micro XLR dynamique cardioïde



Ce micro, optimisé pour le streaming sur Twitch, combine une capsule dynamique haut de gamme pour une capture vocale détaillée et précise, avec une technologie d'élimination des bruits ambiants, garantissant une qualité sonore chaleureuse et réaliste sans bruits de fond. Sa fonctionnalité plug-and-play avec interface audio XLR simplifie l'installation, et sa courbe de directivité cardioïde offre flexibilité pour la prise de parole. Bien que nécessitant une interface audio XLR, un câble XLR, et un support de micro vendus séparément, sa facilité d'ajustement et sa fixation universelle en font le choix idéal pour les streamers cherchant à améliorer la qualité de leurs diffusions.



Prix : disponible dès maintenant à 79,99€ au lieu de 112,42€ (-29%)

Blink Outdoor, Caméra de surveillance HD sans fil, résistante aux intempéries, Kit 4 caméra + Blink Video Doorbel (sonnette connectée)



Pack très intéressant avec 4 caméras WiFi qui peuvent s'installer à l'extérieur, sonnette connectée, audio bidirectionnel, vidéo HD, Alexa intégré...



Prix : disponible dès maintenant à 169,99€ au lieu de 355,48€ (-52%)

Manette Xbox rouge sans Fil - Pulse Red Pour Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10 & 11, iOS et Android



La manette Xbox Pulse Red se démarque par son design modernisé, offrant une ergonomie améliorée et des surfaces texturées pour un confort de jeu optimal. Avec l'application Xbox Accessories, elle permet une personnalisation complète des boutons et est équipée d'une prise jack 3.5mm pour connecter un casque. Son bouton de partage dédié facilite le partage de captures et de vidéos. Compatible avec le port USB-C pour une connexion directe sur console ou PC, elle fonctionne aussi sans fil via Bluetooth, rendant possible le jeu sur iPhone et iPad sans nécessiter de câbles, grâce à sa compatibilité avec les appareils iOS. Un choix idéal pour les joueurs souhaitant une manette polyvalente et confortable, compatible avec une large gamme d'appareils.



Prix : disponible dès maintenant à 49,99€ au lieu de 57,99€ (-14%)

Ring Caméra Intérieure (Indoor Camera 2e gén.)



La Ring Indoor Camera (2e génération) offre surveillance et sécurité à domicile avec vidéo en direct HD 1080p, accessible de partout. Elle inclut une cache de confidentialité pour la caméra et le microphone, un système audio bidirectionnel pour communiquer avec les visiteurs, et peut être installée facilement sur une surface ou au mur. Fonctionne en se branchant sur une prise secteur et se couple avec des appareils Ring ou Alexa pour notifications audio. Les fonctionnalités de base sont gratuites; un abonnement Ring Protect optionnel permet l'enregistrement et le partage de vidéos.



Prix : disponible dès maintenant à 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Sony WH1000XM4| Casque Bluetooth à réduction de bruit sans fil



Ce casque sans fil avancé offre une réduction de bruit de pointe avec IA pour une immersion sonore supérieure. Il intègre un mode Ambient Sound ajustable, une connectivité Bluetooth multipoint, et jusqu'à 30 heures d'autonomie avec charge rapide. Son design inclut une détection de port pour économiser la batterie et il est compatible avec le Hi-Res Audio Wireless et le 360 Reality Audio. L'accès instantané à l'assistant vocal améliore l'expérience utilisateur, le rendant idéal pour une écoute de haute qualité et une interaction pratique au quotidien.



Prix : disponible dès maintenant à 249€ au lieu de 279,99€ (-11%)

Amazon Smart Plug (Prise connectée WiFi)



L'Amazon Smart Plug transforme toute prise électrique en une prise intelligente contrôlable vocalement avec Alexa. Facile à configurer et à utiliser, il permet de programmer l'activation ou la désactivation automatique des lumières, de la cafetière, et d'autres appareils, ou de les contrôler à distance. Sans nécessiter de hub pour la maison connectée, vous pouvez définir des routines et des horaires directement via l'application Alexa, rendant votre quotidien plus pratique et automatisé.



Prix : disponible dès maintenant à 12,99€ au lieu de 24,99€ (-48%)

Amazon Smart Air Quality Monitor



Mesure de 5 facteurs importants contribuant à la qualité de l'air (les matières particulaires (PM 2.5), les composés organiques volatils (COV), le monoxyde de carbone (CO), l'humidité et la température), suivi dans l'application Alexa, envoi de notification quand la qualité de l'air se dégrade, compatible Alexa...



Prix : disponible dès maintenant à 54,99€ au lieu de 79,99€ (-31%)