Bon plan : les meilleures batteries externes sont en promo sur Amazon

INIU Batterie Externe, 22.5W 10500mAh Power Bank



Le Power Bank INIU 10500 mAh offre une charge rapide et sûre, capable de charger un iPhone de 0 à 54% en 25 minutes. Il intègre un support de téléphone breveté pour une utilisation mains libres et est capable de charger divers petits appareils. Le produit est livré avec une garantie de trois ans, un support technique à vie, et plusieurs accessoires, y compris un câble USB C et une pochette de voyage.



Prix : disponible dès maintenant à 23,98€ au lieu de 37,99€ (-37%)

INIU Batterie Externe, 22.5W 20000mAh Power Bank



Le modèle MegaPower 20W d'INIU est une version améliorée de la batterie externe ci-essus. Offrant une capacité de 20000 mAh, il permet de recharger rapidement des appareils grâce à sa sortie de 22,5 W, chargeant un téléphone à 61 % en 30 minutes et un iPad Pro à 34 % dans le même temps. Il dispose d'entrées et sorties USB C et peut recharger simultanément trois appareils. Ce modèle est également compatible avec de petits appareils comme les AirPods ou les montres intelligentes. Il est accompagné d'un câble USB C, d'un manuel, d'une pochette de voyage, d'une garantie de trois ans et d'un support technique à vie.



Prix : disponible dès maintenant à 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

A ADDTOP Batterie Externe 26800mAh, 22.5W Batterie Portable USB C 20W



Cette batterie externe, parmi les mieux notées sur Amazon France, offre une charge rapide de 22,5 W grâce à la technologie PD QC3.0, permettant de charger un téléphone jusqu'à 60% en 30 minutes. Elle possède une grande capacité de 26800mAh, pouvant recharger un téléphone jusqu'à 8 fois. Elle est équipée d'une entrée et sortie PD 20W USB-C, adaptée aux appareils USB-C récents, et se recharge complètement en 5 heures. Compacte avec un affichage numérique, elle est livrée avec un câble USB C et un manuel d'utilisation.



Prix : disponible dès maintenant à 23,79€ au lieu de 39,99€ (-41%)

PD22.5W Batterie Externe 12000mAh Mini Ultra Compact Legere



Cette batterie externe de 12000mAh, bien que moins performante que les modèles précédemment mentionnés, se distingue par son petit prix, son design élégant, sa petite taille et sa légèreté. Elle offre une charge rapide avec une sortie PD 3.0 et QC 3.0 jusqu'à 22,5W et dispose d'un affichage LED intelligent pour suivre le niveau de charge. Compatible avec une large gamme d'appareils, elle assure la sécurité contre le courant excessif, la surchauffe et la surcharge. Elle est équipée de trois ports pour charger plusieurs appareils simultanément et inclut une lampe de poche LED. Le pack comprend un câble micro USB et un manuel d'utilisation, idéal pour les voyages, festivals et activités en plein air.



Prix : disponible dès maintenant à 13,99€ au lieu de 16,99€ (-18%)

(USB ou MagSafe) Anker Batterie Externe iPhone



La batterie externe Anker 633 Magnetic Battery (MagGo) est un chargeur 2 en 1 qui permet de charger sans fil et de soutenir le téléphone grâce à un support pliable. Elle est compacte mais puissante avec une capacité de 10 000 mAh, capable de recharger un iPhone 13 Pro 1,8 fois. Dotée d'aimants pour une charge sécurisée et alignée, elle offre une charge rapide grâce à son port USB-C 20 W. Le produit inclut un câble USB-C, un guide et une garantie de 24 mois.



Prix : disponible dès maintenant à 51,99€ au lieu de 64,99€ (-20%)

Anker Batterie Externe, 325 Power Bank



La Anker 325 Power Bank (PowerCore 20K) est une batterie externe de 20 000 mAh, capable de recharger un iPhone 14 jusqu'à 4,3 fois ou un iPad Pro 12,9" plus d'une fois. Elle offre une charge rapide de 15 W et peut charger deux appareils simultanément grâce à ses ports USB-C et USB-A. Compacte et légère, elle est idéale pour les voyages ou l'usage quotidien. Le pack inclut un guide de bienvenue, une garantie de 18 mois et un service client.



Prix : disponible dès maintenant à 29,99€ au lieu de 36,99€ (-19%)