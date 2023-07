Bon plan : 3 batteries externes à emporter partout avec vous pendant vos vacances !

Les vacances d'été approchent et vous avez prévu plein d'activités à l'extérieur ? Vous allez peut-être avoir besoin d'une batterie externe qui tient la route pour éviter la batterie à 0% en pleine après-midi ou au moment de l'apéritif en fin de journée. Nous vous avons fait une sélection de 3 batteries externes en promotion sur Amazon, des offres à saisir d'urgence !

Une batterie externe à prendre pendant vos vacances

Alors que nous venons d'entrer dans la période estivale, les accessoiristes qui proposent des batteries externes sur les sites comme Amazon mettent le paquet pour écouler un maximum de stock avant les départs. Parmi les bons plans actuellement disponibles, on retrouve des batteries externes aux capacités attractives qui vont probablement attirer votre attention. À la rédaction, on vous a sélectionné 3 modèles qui valent le coup !

JIGA Batterie Externe

Cette batterie externe qui peut s'avérer être un peu lourde va combler vos attentes en permettant de recharger un grand nombre de fois votre iPhone (ou smartphone Android) ainsi que vos autres appareils comme une tablette, un ordinateur...

Grande capacité : La batterie a une capacité de 30000 mAh, ce qui permet de charger complètement un iPhone 14 Pro 5,1 fois, un Samsung Galaxy S23 4,2 fois et un iPad mini 2,7 fois. Elle est idéale pour les randonneurs, les grimpeurs, les campeurs et les grandes familles.

Multiples entrées et sorties : La batterie peut être chargée via USB-C ou câble micro USB, offrant une grande flexibilité. Elle dispose également de sorties USB-A et USB-C, permettant de charger plusieurs appareils simultanément à grande vitesse, évitant ainsi que les appareils autour de vous se déchargent.

Sécurité et fiabilité : La batterie utilise une technologie Li-polymère et est conforme aux normes de sécurité et de qualité les plus élevées. Elle est plus sûre que les chargeurs Li-ion et intègre des protections contre les surcharges, les surtensions, les surintensités et les courts-circuits, assurant la sécurité de vos appareils lors de la charge.

Lampe de poche LED : La batterie est équipée d'un indicateur LED à 5 segments pour surveiller l'état de charge. Elle dispose également d'une fonction lampe de poche lumineuse activée en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé, utile dans les situations d'éclairage d'urgence, telles que la lecture ou les coupures de courant.

Dans le packaging, vous trouverez : la JIGA GN1 30000mAh, un câble USB et un manuel d'utilisation. Une équipe de service à la clientèle professionnelle est également disponible pour répondre à toutes vos questions ou préoccupations.

En ce qui concerne le prix, elle est actuellement à -49%, normalement commercialisé à 59,95€, vous pouvez l'obtenir à un tarif exceptionnel de 30,55€. Une belle promotion à saisir d'urgence. Les avantages Amazon Prime sont disponibles !

INIU Batterie Externe, 22.5W Power Bank 10500mAh

Cette batterie externe assemble efficacité, performance et design. Comme vous pouvez le remarquer dans l'image ci-dessus, vous aurez une indication précise du pourcentage d'autonomie qu'elle possède encore. Voici ces atouts :

Charge rapide : La batterie utilise les technologies de charge rapide PD 3.0 et QC 4+ pour charger votre téléphone à 65% en seulement 30 minutes, ce qui est extrêmement rapide.

Entrée et sortie USB-C : Contrairement à la plupart des chargeurs qui n'ont qu'une seule entrée USB-C, cette batterie dispose à la fois d'une entrée et d'une sortie USB-C.

Vaste compatibilité : La batterie est compatible avec une large gamme d'appareils, des plus grands comme les iPad aux plus petits comme les AirPods. De plus, elle dispose d'un mode de charge lente automatiquement adapté pour les petits appareils, optimisant ainsi la puissance sans affecter la santé de la batterie.

Dans le packaging, vous trouverez la batterie externe et un câble USB-C, un manuel d'utilisation et une pochette de voyage. Elle est également assortie d'une garantie de remboursement de 30 jours, d'une garantie de 3 ans et d'un support technique à vie.



Vous pouvez l'acheter pour seulement 23,99€ au lieu de 47,98€ son prix officiel habituellement pratiqué toute l'année. Cette réduction représente -50% et elle ne devrait pas durer longtemps, si vous êtes intéressé, prenez une décision rapide !

AXNEB Batterie Externe 13800mAh

Cette batterie externe est moins performante que la première présentée, toutefois elle a l'avantage de la légèreté et de la finesse, c'est l'atout majeur de ce modèle. Voici à quoi vous attendre :

Ultra-mince et portable : la batterie externe est incroyablement fine avec une épaisseur de seulement 0,65 pouce et un poids de 0,5 lb. Elle peut facilement tenir dans la main et est extrêmement portable, tout en offrant suffisamment de puissance pour charger la plupart des téléphones 2 à 3 fois.

Entrée et sortie USB-C PD3.0A : La batterie dispose à la fois d'une entrée et d'une sortie USB-C, ce qui permet une charge rapide et une décharge rapide. Elle est compatible avec les nouveaux iPhone, Huawei, Samsung, Pixel, Nexus et tous les futurs appareils USB-C.

Sécurité et longue durée de vie : La batterie intègre un circuit intégré de contrôle intelligent pour éviter les surcharges, les surtensions, les surintensités et les courts-circuits. Elle utilise des batteries de haute qualité, similaires à celles des smartphones, et a passé les certifications de sécurité internationale pour une durée de vie prolongée.

Charge simultanée pour 3 appareils : La batterie est équipée de 3 sorties, ce qui permet de charger jusqu'à 3 appareils simultanément. Elle peut également se recharger complètement via le port USB-C ou le port micro en 4 à 5 heures. De plus, elle prend en charge la charge pendant la décharge.

Affichage LED intelligent : La batterie dispose d'un affichage numérique à LED précis qui indique en temps réel le pourcentage de puissance restant. Elle est également équipée d'une lampe de poche LED, ce qui la rend utile dans les situations de faible luminosité ou d'urgence.

La batterie externe est livrée avec un câble USB-C et un manuel d'utilisation. Elle est accompagnée d'une garantie de remplacement gratuit de 36 mois et d'un support technique à vie. Un support client convivial est disponible 24 heures sur 24.



Vous pouvez l'acheter dès maintenant au prix de 19,95€ au lieu de 29,95€, soit une réduction de -33%, une belle affaire à saisir. À noter qu'il n'y a que le coloris noir qui est en promotion.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.