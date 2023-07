Prime Day 2023 : des remises intéressantes sur les batteries externes !

Batterie Externe Magnétique, Podoru 10000mAh Power Bank Mag-Safe PD 22.5W



La batterie externe MagSafe est dotée d'une technologie magnétique puissante qui permet de la fixer directement à l'arrière de votre iPhone 14/13/12, iPhone 14/13/12 Pro, iPhone 14/13/12 Pro Max, iPhone 14 Plus, iPhone 12/13 mini. Elle dispose de câbles de charge Lightning et Type-C intégrés, d'une capacité de 10000mAh et d'un affichage LED intelligent. Elle peut charger jusqu'à 5 appareils simultanément et offre une sécurité optimale grâce à ses circuits de protection. Elle est certifiée CE, RoHS et FCC.



Prix : disponible dès maintenant à 31,99€ au lieu de 59,99€ (-47%)

Anker PowerCore Magnetic 5K Chargeur Portable Magnétique sans Fil (5000 mAh)



La batterie externe Anker offre une charge sans fil pratique grâce à sa fixation magnétique. Elle est spécialement conçue pour les iPhone 12/13/14 et peut charger à travers les coques magnétiques compatibles. Elle garantit une sécurité supérieure grâce au système MultiProtect d'Anker. Le pack comprend la batterie PowerCore Magnetic 5K, un câble USB-C à USB-C, un guide de bienvenue, une garantie de 18 mois et un service client convivial.



Prix : disponible dès maintenant à 28,99€ au lieu de 39,99€ (-28%)

AXNEB Batterie Externe 13800mAh



La batterie externe AXNEB est ultra-mince mais puissante, offrant une capacité de 13800mAh. Elle dispose d'une entrée et d'une sortie USB-C PD3.0A, permettant une charge rapide et compatible avec de nombreux appareils. Elle garantit la sécurité et la longévité grâce à un contrôle intelligent intégré. La batterie peut charger jusqu'à trois appareils simultanément et est dotée d'un affichage LED pour surveiller la puissance restante. Elle est compatible avec une large gamme de smartphones et tablettes, et est livrée avec un câble USB-C et une garantie de 36 mois.



Prix : disponible dès maintenant à 17,72€ au lieu de 18,65€ (-5%)

iWALK Mini Batterie Externe 3350mAh



La batterie externe offre une solution pratique pour recharger votre iPhone sans avoir besoin d'un câble supplémentaire. Avec sa taille compacte comparable à celle d'un rouge à lèvres, elle est extrêmement portable, vous permettant de l'emporter partout avec facilité. Malgré sa petite taille, elle offre une capacité de 3350mAh, suffisante pour charger votre iPhone 7 environ 1,2 fois. De plus, elle prend en charge la charge rapide avec une sortie de 5V 1.5A, vous permettant de recharger votre téléphone rapidement. Une caractéristique intéressante est sa fonction "pass-through charging", qui vous permet de charger la batterie externe tout en rechargeant simultanément votre iPhone. Le pack comprend la batterie externe elle-même ainsi qu'un manuel, et bénéficie d'une garantie de 12 mois.



Prix : disponible dès maintenant à 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

QTshine Batterie Externe 36800mAh [Grande Capacité]



La batterie externe a une capacité élevée de 36800mAh, permettant de charger plusieurs appareils simultanément. Elle est dotée d'un affichage LED pour connaître l'autonomie restante. La puce intelligente intégrée garantit une charge sécurisée et stable. Le pack comprend la batterie externe, un câble Micro USB et un manuel d'utilisation. Elle offre une garantie de 24 mois et un support technique à vie.



Prix : disponible dès maintenant à 34,95€ au lieu de 39,95€ (-13%)

UNIQO Powerbank 20000mAh à Charge Rapide avec 2 Ports USB (câble de charge INCLUS)



Ce modèle est compatible avec une large gamme d'appareils tels que smartphones, tablettes, écouteurs, casques, haut-parleurs, drones, e-readers et consoles. Avec une capacité de 20 000 mAh, elle peut charger deux appareils simultanément sans risque de surchauffe ou de surcharge. Elle offre également une recharge rapide grâce à son port USB de 2,1 A, permettant de recharger un smartphone à 50% en environ 30 minutes. De plus, elle peut recharger jusqu'à 8 fois un smartphone avec une batterie de 2500 mAh.



Prix : disponible dès maintenant à 17,99€ au lieu de 20,32€ (-11%)

EUARY Mini Batterie Externe, Powerbank 5000mAh Batterie 2 Ports USB Sortie (5V 2.0A)



La batterie externe a une capacité de 5000 mAh, permettant de recharger complètement un iPhone X jusqu'à 3 fois, un iPhone 8 jusqu'à 4 fois ou un iPad Air 2 une fois. Elle offre une protection de sécurité certifiée RoHS et CE, avec des mesures de protection contre la surcharge, la surtension, la surintensité et les courts-circuits. Elle dispose de deux ports de sortie USB haute vitesse, permettant de charger rapidement deux appareils simultanément. Les quatre voyants LED affichent la puissance restante et l'état de charge du chargeur portable. Le pack comprend la batterie externe, un câble de chargement micro USB, un manuel d'utilisation, ainsi qu'une garantie de 24 mois et un service après-vente.



Prix : disponible dès maintenant à 10,39€ au lieu de 12,99€ (-20%)