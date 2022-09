L'UE veut améliorer les batteries des téléphones et avoir des pièces pendant 5 ans

Les fabricants de smartphones qui commercialisent leurs produits dans l'UE seront tenus de fournir des pièces de rechange pendant au moins cinq ans à compter de la date de mise sur le marché d'un appareil et de garantir une plus longue durée de vie des batteries, selon les nouveaux projets de propositions publiés par la Commission européenne.

Des batteries plus durables

Le Financial Times rapporte que les propositions exigeraient la mise à disposition d'au moins 15 composants différents et que les batteries devraient survivre à au moins 500 charges complètes (environ 2 ans en usage normal) sans se détériorer en dessous de 83 % de leur capacité.



Les téléphones vendus dans l'UE devraient également afficher un label d'efficacité énergétique, similaire à ceux utilisés pour les lave-linge et les lave-vaisselle, indiquant l'autonomie prévue de la batterie et d'autres caractéristiques telles que la résistance aux chutes de l'appareil.



Le projet de loi couvre les tablettes et les téléphones mobiles. Il repose sur l'idée qu'en rendant le matériel plus réparable et recyclable, la consommation d'énergie liée à la production et à l'utilisation d'un appareil serait réduite d'un tiers.

Apple droit dans ses bottes sur les pièces détachées

Apple semble être tranquille de ce point de vue, puisque les propriétaires d'un iPhone, d'un iPad, d'un iPod, d'un Mac ou d'un Apple TV peuvent obtenir un service et des pièces détachées auprès des prestataires de services Apple, y compris les Apple Retail Stores et les prestataires de services de réparation indépendants, pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle Apple a mis le produit en vente pour la dernière fois.



Après cinq ans, les iPhones sont généralement classés par Apple comme "vintage" et Apple peut toujours assurer la maintenance de ces appareils si elle dispose des pièces. Après sept ans, les appareils sont classés comme "obsolètes" et le service après-vente n'est plus disponible.



En avril, Apple a lancé son propre programme de réparation en libre-service, qui permet aux utilisateurs d'effectuer leurs propres réparations via un nouveau magasin en ligne dédié aux pièces et aux outils, mais ce service n'est actuellement disponible qu'aux États-Unis, même s'il sera étendu à d'autres pays, dont l'Europe, plus tard en 2022.

Mises à jour de sécurité pendant 5 ans

Les nouvelles propositions couvrent également les logiciels, et exigent des fabricants qu'ils fournissent des mises à jour de sécurité pendant cinq ans après que les appareils ont quitté le marché et des mises à jour de fonctionnalité pendant trois ans. Apple offre généralement un support logiciel aux iPhones pendant près de dix ans après leur sortie, mais les propriétaires de téléphones Android ne reçoivent généralement que quelques années de mises à jour logicielles, de sorte que les réglementations sont susceptibles d'avoir un impact important sur Google.

La fin du plastique ?

Les fabricants de smartphones qui critiquent les projets de propositions ont fait valoir que la mise à disposition d'un plus grand nombre de pièces augmente en fait la consommation de plastique, ce qui entraîne un gaspillage des ressources, mais l'UE a prévenu que les produits qui ne répondent pas à ses exigences en matière de durabilité "seront retirés du marché".



Les derniers projets de propositions de l'UE font suite à une exigence introduite en juin pour que les smartphones utilisent un chargeur standardisé USB-C d'ici 2024, malgré des années d'opposition de la part d'Apple. Le constructeur américain devrait anticiper et le proposer sur la gamme iPhone 15.