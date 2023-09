Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 : un stockage doublé !

Contrairement aux iPhone, Apple a fait le choix de ne pas vendre ses Apple Watch en fonction du stockage, l'entreprise privilégie le même stockage pour tous les modèles. Il faut dire que cette stratégie est compréhensible, car les consommateurs ne s'intéressent pas vraiment à ce critère, vu la faible quantité d'applications watchOS qu'on installe, une fois la montre au poignet. Toutefois, Apple fait quand même attention au stockage, comme en témoigne la page du comparatif des nouvelles Apple Watch.

Un stockage doublé par rapport aux générations précédentes

En introduisant l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2, la firme de Cupertino met en avant un changement majeur : une capacité de stockage de 64 Go, soit le double de ses prédécesseurs. Pour comprendre l'importance de cette progression, il suffit de jeter un coup d'œil en arrière :

Les premières montres : de l'Apple Watch originale à la Series 3, débutaient modestement avec 8 Go de stockage.

La Series 4 a ouvert la voie à un stockage légèrement plus important : 16 Go.

Le passage aux 32 Go a eu lieu avec la Series 5 et est resté stable jusqu'à la Series 8.

Aujourd'hui, après cinq ans sans évolution dans la capacité de stockage, Apple évolue à nouveau avec 64 Go pour son Apple Watch Series 9. Une preuve que l'entreprise a bien compris qu'au fil du temps les besoins évoluent et que les applications watchOS deviennent de plus en plus lourdes, comme toutes les autres applications disponibles sur les autres produits Apple.



Cette évolution dans le stockage concerne aussi bien l'Apple Watch Series 9 que l'Apple Watch Ultra 2. Il est intéressant de mentionner quand même que 25% des 64 Go sont réservés pour le stockage des médias, de la musique et des podcasts.



Source

​​​​