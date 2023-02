Une batterie externe très populaire d'Anker est rappelée en urgence pour un risque d'incendie

Anker est une marque en qui beaucoup de consommateurs on confiance, elle a toujours été mise en avant pour sa qualité et fiabilité. Cependant, comme toute entreprise, Anker a ses petits problèmes, le célèbre accessoiriste fait face à une affaire pour le moins délicate... L'une de ses batteries externes a provoqué un incendie dans une maison du Maryland.

Anker rappelle des batteries externes

Sur Amazon, Cdiscount, Rakuten... Les produits Anker sont partout et rencontrent un gigantesque succès. Spécialisé dans les batteries externes pour donner un petit "coup de boost" à l'autonomie décevante de nos smartphones, Anker vend chaque année des millions de batteries externes. Si les produits n'ont jamais posé de problèmes, un modèle fait aujourd'hui paniquer l'entreprise qui a pris la décision de faire un rappel et de rembourser le produit.



Ce modèle, c'est la Anker 535 Power Bank (PowerCore 20K), une batterie externe disponible principalement sur Amazon et permettant d'aller jusqu'à une charge de 60 W avec une capacité de 19 200 mAh. Anker rappelle précisément le modèle A1366, l'entreprise indique que la référence est marquée au bas de la batterie externe.

Voici les recommandations d'Anker au sujet de la batterie externe visé par le rappel international :

Arrêtez immédiatement d'utiliser cet appareil Stockez cet appareil dans un endroit sûr Ne jetez pas la batterie dans la poubelle ou le bac de recyclage Veuillez jeter votre appareil dans un établissement qui accepte les batteries au lithium

Anker propose également aux clients un remboursement intégral. L'accessoiriste vous demandera des informations personnelles ainsi que la date d'achat accompagné du numéro de commande et de la facture.



L'entreprise exprime une certaine inquiétude après l'incendie d'une maison dans le Maryland causé par l'une de ses Anker 535 Power Bank (PowerCore 20K) en circulation. La batterie externe se trouvait dans une valise avec des vêtements, ce qui a permis aux victimes de l'incendie d'assurer qu'il s'agissait de la batterie externe d'Anker, c'est qu'il n'y avait aucun autre appareil électrique ou muni d'une batterie au lithium dans la valise.



À noter que le 10 février 2020 et le 5 septembre 2020, nous vous avons partagé 2 tests différents de batteries externes Anker sur iPhoneSoft, vous avez été nombreux à acheter les modèles présentés (on vous remercie). Rassurez-vous, aucun des deux modèles n’est concerné par le rappel d'Anker. La première était la PowerCore 10K Wireless et la seconde était la PowerCore Essential 20000 qui ressemble énormément au modèle rappelé, mais qui n'est pas exactement pareil (2 ports USB au lieu de 1 sur le modèle rappelé, des ports USB-A et USB-C espacés différemment et un design légèrement différent sur le dessus).

Pour avoir l'esprit tranquille, vous pouvez toujours contrôler le numéro de modèle, Anker donne plus de précisions sur comment le vérifier à partir de la batterie externe.