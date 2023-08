Anker : des promotions sur les mini projecteurs, les écouteurs sans fil, les enceintes...

Anker Nebula Capsule Max



Vidéoprojecteur Capsule Max : affiche en HD (720p) avec 200 lumens ANSI jusqu'à 100 pouces. Doté d'une mise au point rapide et d'une correction de distorsion. Idéal pour films, cours et dessins animés à domicile. Fonctionne avec Android 8.1.

-> Testé et approuvé par la rédaction : notre test ici.



Prix : disponible dès maintenant à 379,99€ au lieu de 445,87€ (-15%)



La version 1080p de ce vidéoprojecteur est disponible ici, profitez d'une réduction de -15%.

AnkerWork M650 Wireless



Micro-vêtement AnkerWork : technologie de réduction du bruit VoiceShield, housses colorées interchangeables avec fixation aimantée ou clip. Enregistrement sans perte à deux canaux pour 7 heures, portée de 200 m via TrueLink, écran tactile intégré, couplage facile, connectivité Lightning et USB. Autonomie de 6h, 15h avec étui de charge. Idéal pour enregistrer une conversation ou enregistrer de l'audio pour des vidéos.



Prix : disponible dès maintenant à 199,99€ au lieu de 249,99€ (-20%)

Soundcore par Anker Écouteur Bluetooth sans Fil Life P3 (avec Mode Gaming)



Les écouteurs sans fil Life P3 offrent une qualité sonore exceptionnelle, plébiscitée par plus de 20 millions d'utilisateurs. Disponibles en cinq couleurs séduisantes, ils se distinguent par leur format de poche, garantissant une portabilité optimale. Leur son est produit par des transducteurs composites de 11 mm, avec une option pour intensifier les basses via le mode BassUp de l'application. Ils disposent d'une fonction de réduction de bruit multimode, calibrée pour différents environnements (transports, extérieur, intérieur) afin de bloquer efficacement les bruits ambiants. Pour garantir des communications claires, ces écouteurs sont équipés de six microphones et d'un algorithme spécifique qui atténue les bruits de fond, rendant votre voix distincte lors des appels, vidéo-conférences et autres diffusions.



Prix : disponible dès maintenant à 57,99€ au lieu de 69,99€ (-17%)

Casque Bluetooth Soundcore par Anker Life Q30 Réduction de Bruit Active Hybride à Multi-Mode



Casque Life Q30 : qualité sonore grâce à des drivers de 40 mm pour une musique haute résolution. Technologie de réduction de bruit avancée avec trois modes adaptés à différents environnements. Jusqu'à 40 heures d'autonomie avec réduction de bruit, 60 heures en mode standard et 4 heures d'écoute après 5 minutes de charge.



Prix : disponible dès maintenant à 67,99€ au lieu de 79,99€ (-15%)

Soundcore Écouteurs Bluetooth sans Fil by Anker A20i



Son personnalisable avec 22 égaliseurs et option BassUp. Autonomie de 9 heures, extensible à 28 heures avec l'étui de charge; 10 minutes de charge offrent 2 heures d'écoute. Design compact et léger avec dragonne pour portabilité. Appels clairs grâce à l'IA et deux micros. Conception ergonomique pour un confort optimal.



Prix : disponible dès maintenant à 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

AnkerWork B600 Vidéobar Webcam avec Lumière



Appareil tout-en-un combinant webcam, haut-parleur, microphone et éclairage. Micros VoiceRadar pour une clarté vocale sans bruit de fond. Haut-parleurs haute définition pour un son de qualité. Résolution vidéo 2K pour des images vives. Technologie MagicSight pour un éclairage adaptatif en conditions de faible luminosité. Parfait pour les vidéoconférences.



Prix : disponible dès maintenant à 179,99€ au lieu de 219,99€ (-18%)

Nebula Cosmos Laser 4K



Qualité UHD 4K avec un éclairage puissant pour visionnage avec lumières allumées. Technologie IEA pour une installation rapide et adaptative à l'environnement. Facilement transportable grâce à une poignée ergonomique. Son immersif avec deux tweeters de 5 W. Intègre Android TV 10.0 offrant accès à plus de 700 000 films et 7 000 applications.



Prix : disponible dès maintenant à 1599,99€ au lieu de 1799,99€ (-11%)

Soundcore Motion+ Enceinte Bluetooth Puissante avec Son Hi-Res 30W



Mesure de 5 facteurs importants contribuant à la qualité de l'air (les matières particulaires (PM 2.5), les composés organiques volatils (COV), le monoxyde de carbone (CO), l'humidité et la température), suivi dans l'application Alexa, envoi de notification quand la qualité de l'air se dégrade, compatible Alexa...



Prix : disponible dès maintenant à 72,99€ au lieu de 89,99€ (-19%)