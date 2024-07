Les câbles magnétiques USB-C ont fait le show au CES 2024

Les casques AR/VR, les téléviseurs transparents, les chargeurs Qi2 ou encore les produits dopés à l'IA ont beau avoir occupé l'espace médiatique durant le CES 2024 de Las Vegas, une nouveauté intéressante arrive sur les câbles de chargement. Passée plutôt inaperçue, elle s'inspire du MagSafe d'Apple.

Une nouveauté passée inaperçue

Comme l'ont remarqué plusieurs visiteurs, une vague de câbles magnétiques s'apprête à déferler en 2024. Invisible à l'oeil nu, cette technologie facilite l'utilisation des câbles de recharge.



Introduits il y a quelques années par Supercalla, les câbles magnétiques affichaient des aimants externes pour simplifier la manipulation et le rangement.

Au CES 2024, les constructeurs comme Scosche et Rolling Square sont passés à la vitesse supérieure, avec des câbles USB-C tissés en nylon souple intégrant la magie magnétique à l'intérieur.



Contrairement aux accessoires de Supercalla dotés d'aimants positionnés à différents intervalles, ces nouveaux câbles sont dotés d'aimants sur toute leur longueur, ce qui permet d'ajuster la taille finale à votre convenance. Les clients potentiels sont déjà conquis, contrairement à l'IA qui ne semble pas toucher le commun des mortels.



Seul bémol pour le moment, ces nouveautés sont limitées à une puissance de 60 watts, et donc de la vitesse USB 2.0 à 480 Mb/s. Mais Scosche et Rolling Square assurent qu'il ne s'agit que des produits initiaux et qu'ils lanceront très bientôt des versions 100 watts, nécessaires par exemple pour charger un MacBook Pro 16 pouces (bien qu'il puisse monter à 140 W).

Au CES, ils présenteront le nouveau câble StrikeLine USB4 High Performance et le câble magnétique StrikeLine Cobra (illustré ci-dessus). Avec des aimants intégrés dans la gaine tressée du Cobra, il reste parfaitement enroulé pour un bureau bien rangé ou se fixe à une surface magnétique. Il peut même s'enrouler sur lui-même pour servir de support de téléphone.

Le Scosche Strikeline Cobra sera lancé au printemps, en noir et en blanc, dans deux longueurs différentes. Rolling Square arrivera sur le marché avec des câbles équivalents, aucun n'a communiqué sur les prix.