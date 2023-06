De nouveaux accessoires MagSafe trouvés dans iOS 17

Des indices dans la première version bêta d'iOS 17 suggèrent l'arrivée de nouveaux accessoires MagSafe. Il semble qu'un nouveau chargeur MagSafe soit en préparation, tout comme une nouvelle version de la batterie externe MagSafe.

De nouveaux chargeurs Apple à venir

Les développeurs ont eu accès à la bêta 1 d'iOS 17 depuis lundi soir, y compris à la rédaction. Si les nouveautés mises en avant occupent naturellement l'espace, d'autres s'amusent à décortiquer le firmware à la recherche de secrets. L'une des premières découvertes concerne les accessoires MagSafe.

Dans une série de tweets signés @Aaronp613 sur Twitter, des références ont été trouvées pour deux éléments MagSafe dans la version bêta d'iOS 17.



Le premier fait référence à un "chargeur MagSafe" portant le numéro de modèle A3088. Il est probable que cela soit une mise à jour du chargeur MagSafe existant, peut-être une variante de la clé de chargement actuelle.



Le second est clairement indiqué comme MagSafe Battery Pack, avec le numéro A2781. Le modèle actuel d'Apple se fixe à l'arrière de l'iPhone et utilise la recharge sans fil pour alimenter le téléphone. Il est possible que cette référence concerne une deuxième génération du Battery Pack qui n'a pas encore été lancée.



Il est également envisageable que cette référence soit liée au nouveau casque Vision Pro, qui est alimenté par une batterie externe. Le connecteur utilisé est doté d'aimants dans sa conception.



Un sujet de plus à surveiller d'ici la rentrée scolaire 2023, date de sortie de la version finale d'iOS 17.