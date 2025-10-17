L'UE impose les câbles détachables sur les chargeurs USB-C

L'Union européenne poursuit sa bataille contre les déchets électroniques avec une nouvelle réglementation qui vise les alimentations externes. Après avoir imposé l'USB-C sur les smartphones et tablettes, Bruxelles s'attaque désormais aux blocs d'alimentation eux-mêmes, avec une obligation qui changera les habitudes de nombreux fabricants d'ici fin 2028.

Des câbles amovibles obligatoires

La Commission européenne a publié cette semaine des règles d'écoconception qui transformeront le marché des chargeurs. Tous les modèles de moins de 240 W vendus dans l'UE devront intégrer au minimum un port USB-C et fonctionner avec des câbles amovibles.



Cette mesure concerne les alimentations pour ordinateurs portables, smartphones, routeurs Wi-Fi ou encore moniteurs PC, soit plus de 400 millions d'unités vendues chaque année sur le continent. Apple applique déjà cette approche depuis plusieurs années, mais de nombreux constructeurs d'accessoires gaming ou d'électronique grand public continuent de souder leurs câbles directement aux blocs, rendant l'ensemble inutilisable dès qu'un élément défaille. Les fabricants disposeront de trois ans pour adapter leur production après l'entrée en vigueur du texte.



Si la mesure est bienvenue, elle arrive peut-être un peu tard dans un contexte où les constructeurs intègrent de moins en moins câbles et chargeurs avec leurs produits. En outre, les chargeurs avec câbles soudés demeurent assez rares et concernent surtout des connectiques propriétaires.

Impact environnemental et économique

Au-delà du confort d'usage, cette standardisation poursuit des objectifs écologiques concrets. Bruxelles estime que ces nouvelles exigences permettront d'économiser environ 3% de la consommation énergétique totale des alimentations externes d'ici 2035, soit l'équivalent de l'électricité utilisée annuellement par 140 000 voitures électriques. La réglementation prévoit également une réduction de 9% des émissions de gaz à effet de serre et 13% des émissions polluantes liées à ces appareils. Pour les consommateurs européens, cela se traduira par une économie estimée à 100 millions d'euros par an d'ici 2035.



Un nouveau logo identifiera les chargeurs conformes, facilitant le choix des utilisateurs et garantissant l'interopérabilité entre différents appareils.



Source