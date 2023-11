N'attendez pas Touch ID sur l'iPhone 16

La gamme iPhone 16 qu'Apple présentera en septembre 2024 aura certainement plusieurs nouveautés, mais ne vous attendez pas au retour de Touch ID. La technologie d'authentification par empreinte digitale n'est pas à l'ordre du jour, malgré la demande d'une partie des clients qui souhaitent avoir Face ID et Touch ID sous l'écran. En outre, l'iPhone SE 4 entérinera la fin du bouton d'accueil avec Touch ID.

La fin de Touch ID ? Pas tout à fait

L'information provient d'un expert en circuits intégrés sur Weibo qui a l'habitude de dévoiler les projets d'Apple. Dans un nouveau message, il explique que la plupart des équipements utilisés à l'origine pour fabriquer les puces nécessaires à la version Touch ID de l'iPhone ont apparemment été définitivement arrêtés, les seules unités restantes étant utilisées pour l'iPhone SE de troisième génération, ce qui suggère qu'Apple n'a pas l'intention de ressusciter Touch ID en tant que méthode d'authentification sur l'iPhone dans un avenir immédiat. Gardez cependant en tête que les rumeurs sur les futurs iPhone 16 sont encore trop précoces pour les prendre au sérieux.

Du côté de l'iPhone SE 4, tout pointe en direction d'un iPhone 14 remanié. Cela signifie qu'on y trouvera Face ID, un écran bord à bord et un chassîs plat sur les côtés. Malgré cela, des rumeurs persistent sur le fait qu'Apple travaille sur une technologie d'empreintes digitales sous l'écran qui pourrait faire ses débuts vers 2026 - à la même période où l'entreprise prévoit de cacher Face ID sous l'écran de l'appareil.



La source du jour a été la première à signaler que l'iPhone 14 conserverait la puce A15 Bionic, la puce A16 étant exclusive aux modèles iPhone 14 Pro. Elle a récemment déclaré que la puce A18 conçue pour les prochains iPhone 16 et iPhone 16 Plus serait fabriquée à l'aide d'un processus de fabrication distinct, différant fondamentalement de la puce A17 Pro de l'iPhone 15 Pro, afin de réduire les coûts de production.