iOS 18 permettra de programmer un SMS et de réagir avec un émoji

Comme à son habitude, Mark Gurman, de Bloomberg, dévoile plusieurs nouveautés juste avant le la présentation d'une mise à jour par Apple. Pour iOS 18, celui qui a plusieurs sources au sein de Cuerptino nous explique que l'application Messages va enfin permettre de réagir plus finement à un message et de programmer l'envoi d'un SMS.

Des réactions personnalisées

L'un des changements les plus demandés sera la mise à jour du système de réactions, qui permettra aux utilisateurs de répondre à n'importe quel message à l'aide de n'importe quel emoji.



Apple semble avoir écouté les utilisateurs, frustrés du système de réactions figées depuis un moment, et à peine amélioré avec iOS 17 via les autocollants (un appui long sur un message les fait apparaître).



Les nouveaux emoji devraient être accessibles au même endroit que les autres réactions (aimer, aimer, ne pas aimer, rire, souligner et questionner), ce qui les rend beaucoup plus intuitifs, comme sur Facebook Messenger et Discord.



Rappelons que vous pourrez aussi, nous l'avions vu la semaine dernière, ajouter un effet sur le texte envoyé, et non plus seulement sur le message en entier (comme le feu d'artifice).

La programmation de message

L'autre nouveauté est déjà présente depuis longtemps sur Android. Selon Bloomberg, iOS 18 va enfin combler cette lacune, en permettant aux utilisateurs de rédiger dans Messages et d'envoyer le message au destinateur à une heure ultérieure, comme c'est possible par exemple avec les courriels dans Gmail. Cette fonction est utile dans différents cas, comme pour ne pas oublier un anniversaire, ne pas réveiller quelqu'un en pleine nuit ou autre.

RCS

En outre, Apple s'est également engagé à prendre en charge le RCS dans Messages avec iOS 18, qui devrait arriver « plus tard dans l'année ». Cela améliorera l'expérience lors de l'envoi de SMS avec des utilisateurs Android qui ont également RCS, permettant des pièces jointes photo et vidéo de plus haute résolution, des indicateurs de frappe et d'autres améliorations du chat de groupe.



Pour découvrir tout cela, rendez-vous lundi à 19 heures pour le keynote d'ouverture de la WWDC 24, en direct et en français sur iPhoneSoft. Fidèle au poste depuis 2008 !