La Colombie enquête aussi sur les pratiques de l'App Store

Et un de plus ! La Colombie a rejoint une vague mondiale d'enquêtes antitrust visant les pratiques de l'App Store d'Apple, aux côtés de pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Brésil et le Japon, sans oublier l'Union européenne. La Superintendance de l'Industrie et du Commerce de Colombie a lancé une enquête formelle qui pourrait obliger Apple à réviser ses règles de l'App Store, selon Mobile Time.

Un nouveau pays se plaint du contrôle d'Apple

L'enquête découle d'une analyse préliminaire du Bureau de la Protection de la Concurrence de Colombie, qui a conclu que les pratiques d'Apple violaient un décret de 1992 sur le libre commerce. L'analyse a révélé que le monopole de l'App Store restreignait l'accès des tiers au marché de la distribution d'applications numériques pour iOS et iPadOS. En interdisant les boutiques d'applications alternatives, Apple aurait exclu ses concurrents pour maintenir sa position dominante, limitant les options des consommateurs et des développeurs à son écosystème.

De plus, l'enquête a critiqué Apple pour avoir bloqué les méthodes de paiement alternatives, obligeant les développeurs à utiliser son système de paiement intégré. Cette restriction a empêché les développeurs de proposer d'autres options de paiement pour les services numériques et les abonnements, permettant à Apple d'augmenter ses profits tout en imposant des barrières artificielles.



Ces barrières ont entravé l'entrée de nouveaux développeurs dans l'écosystème iOS et iPadOS, augmenté les coûts des services et abonnements, et dégradé l'expérience utilisateur en limitant les options de paiement, les fonctionnalités des services et l'accès à l'information.



La Superintendance de l'Industrie et du Commerce a repris l'affaire mais n'a pas détaillé les prochaines étapes, se contentant de réaffirmer son engagement à promouvoir une concurrence libre et à protéger la dynamique du marché et les consommateurs. Bien que le calendrier reste flou, la trajectoire reflète l'examen mondial des pratiques d'Apple, suggérant des réformes potentielles des politiques de l'App Store en Colombie.