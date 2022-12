Spotify pourrait bientôt proposer une intégration de HealthKit

Depuis de nombreuses années, Spotify essaie de se démarquer de la concurrence en proposant des idées innovantes qui amélioreront votre expérience utilisateur. La dernière nouveauté en date du service de streaming est d'intégrer HealthKit à son application iOS. L'objectif serait de vous présenter des playlists d'entraînement qui seraient entièrement basées sur vos données de santé.

Spotify bientôt compatible avec HealtKit ?

Votre iPhone et Apple Watch enregistrent quotidiennement des données de santé, on retrouve votre nombre de pas, votre rythme cardiaque (si vous avez l'Apple Watch) ou encore le nombre de calories brûlées dans la journée. Ces données sont accessibles par les applications tierces via une API qui a été spécialement développée par Apple. Par exemple, la célèbre application WeWard qui vous permet de gagner des virements bancaires ou cadeaux si vous réalisez beaucoup de pas par jour se sert de cette API pour détecter le nombre de pas réalisé dans la journée !



Le code de l'application Spotify a récemment révélé que la prise en charge de la fonctionnalité HealthKit est en cours de développement. En conséquence, Spotify pourrait en apprendre plus sur vous à propos de votre activité physique quotidienne. Chris Messina (un utilisateur Twitter qui est à l'origine de la découverte) explique que Spotify souhaiterait accéder à vos données santé pour vous proposer des playlists adaptées pour vos séances d'entraînement.

L'utilité d'une telle fonctionnalité serait de permettre à Spotify une mise en avant des playlists pour le sport dès que l'application détecte une forte hausse du nombre de pas ou de calories brûlées. L'idée n'est pas mauvaise, car Spotify va en apprendre plus sur vous pour vous offrir une meilleure expérience pendant l'utilisation de l'app.



Naturellement, toutes les apps qui utilisent l'API HealthKit sont obligées de demander l'autorisation à l'utilisateur pour accéder à ses données de santé. Cette autorisation est après modifiable à n'importe quel moment dans les réglages de votre iPhone. Les utilisateurs qui ne veulent pas que Spotify recueille leurs données pourront exprimer leur refus. On ne sait pas encore comment Spotify traitera les informations de santé de ses utilisateurs qui choisissent de soumettre ces informations à l'entreprise.

Une nouvelle approche sur la page de paiement via l'App Store

Autre information intéressante découverte par Messina dans le code de Spotify, c'est l'arrivée imminente d'une nouvelle page pour la gestion des abonnements payants. Spotify va mieux faire comprendre à ses utilisateurs qu'il n'est pas possible de faire des modifications sur leur abonnement depuis l'application iOS.

Jusqu'ici, les choses n'étaient pas vraiment claires et précises. Dans une future version de Spotify, l'information indiquant que l'utilisateur doit se connecter sur la version web de Spotify sera plus explicite.

