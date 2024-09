Spotify annonce une masse de licenciements

Malgré son statut de numéro 1 sur le marché du streaming, Spotify a toujours rencontré des difficultés de rentabilité. Spotify vient de prendre une décision majeure dans son histoire : un grand plan de licenciement qui touche 1500 employés !

Spotify licencie massivement

Dans un mouvement sans précédent, Spotify se prépare à lancer sa troisième vague de licenciements de l’année, affectant environ 1 500 de ses employés. Cette décision marque une période difficile pour l’entreprise, ayant déjà réduit ses effectifs par 600 postes plus tôt dans l’année et par plusieurs centaines d’autres durant l’été.



Daniel Ek, PDG de Spotify, décrit cette mesure comme un “repositionnement stratégique” de l’entreprise. Dans un courriel adressé à tous les employés, puis publié sur le blog de Spotify, Ek explique les raisons de cette dure décision. Ces suppressions d’emplois représentent une réduction significative d’environ 17 % de la main-d’œuvre totale de Spotify.

Ek reconnaît l’impact de ces licenciements sur de nombreux employés qui ont apporté une contribution significative à l’entreprise. Cette action, dit-il, est motivée par la nécessité de réduire l’écart entre les aspirations financières de l’entreprise et ses dépenses opérationnelles actuelles. Il admet que bien que Spotify soit devenue plus productive, elle manque d’efficacité, en employant un excès de personnel dans des fonctions considérées comme non indispensables.



Finalement, Ek souligne que ces réductions ne doivent pas être vues comme un échec, mais plutôt comme un ajustement stratégique nécessaire pour renforcer la rentabilité de Spotify et sa capacité d’innovation. C’est une période de transition difficile pour l’entreprise, qui cherche à équilibrer ses ambitions avec la réalité économique actuelle.



Finalement, Apple reste la seule entreprise tech d'envergure à ne pas avoir licencié massivement depuis la reprise d'une activité mondiale normale.



Source

Télécharger l'app gratuite Spotify : Musique et podcasts