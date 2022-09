Instagram veut bloquer automatiquement les photos dénudées dans les DM

Les messages abusifs, notamment les photos de nu non sollicitées dans les DM, sont un problème croissant, en particulier pour les femmes. Une étude réalisée l'année dernière a révélé que 43 % des Américaines avaient été victimes d'abus en ligne, dont un tiers de harcèlement sexuel. C'est à peu près la même chose en France et en Europe.

La société a insisté sur le fait que la vie privée des utilisateurs est protégée, et a promis de partager plus de détails dans les semaines à venir.

Le propriétaire d'Instagram, Meta, a confirmé à The Verge que la fonctionnalité est en cours de développement.

Il a posté une capture de l'écran que les utilisateurs verront lorsqu'ils seront invités à activer la fonctionnalité et qui explique :

Le développeur et ingénieur Alessandro Pulazzi a découvert la nouvelle fonctionnalité.

Le groupe Meta a confirmé être en train de développer un moyen permettant aux utilisateurs de bloquer automatiquement les photos dénudées qu'ils reçoivent dans les DM sur le réseau Instagram. Si la nature des images pouvant être bloquées n'est pas précisée (certainement en détectant certaines parties du corps), on imagine que cela vise à soulager les femmes qui reçoivent souvent des images choquantes (et pourquoi pas les hommes également).

