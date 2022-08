Snapchat s'attaque aussi à BeReal avec "Dual Camera"

Aujourd'hui, Snapchat a annoncé une nouvelle façon pour sa communauté de publier des photos et des vidéos sur la plateforme avec une fonctionnalité de double caméra. Comme son nom l'indique, elle permet aux utilisateurs d'enregistrer ou de prendre des photos avec les deux objectifs en même temps - un peu comme BeReal, mais aussi avant ça FrontBack et Filmic Pro.

Snapchat sur les pas d'Instagram

Snapchat est la dernière application à ajouter une fonctionnalité de double caméra, juste après Instagram qui teste actuellement Candid Challenges. Snap lance la fonction d'enregistrement "Dual Camera" qu'elle a présentée en avant-première lors de son Partner Summit au début de l'année. La mise à jour permet aux utilisateurs de prendre des photos et des vidéos en utilisant simultanément les capteurs avant et arrière de leur téléphone. Elle est disponible dès maintenant sur iOS pour les iPhone XS et plus récents (Snap précise que Dual Camera ne sera pas disponible sur Android avant plusieurs mois).

© Snap

La société a d'abord teasé la fonctionnalité en avril, quand elle a dit que la nouvelle option vidéo ferait partie d'une suite de fonctionnalités plus avancées pour les créateurs, appelée "mode réalisateur". Mais alors que le mode réalisateur n'a pas encore été lancé, la société a choisi de déployer la double caméra comme une fonctionnalité autonome dans Snapchat.



Capturer du contenu avec les deux appareils photo en même temps n'est pas un concept nouveau - l'application Frontback, brièvement populaire, l'a expérimenté il y a près de dix ans - mais le concept est devenu plus populaire ces derniers mois avec la montée en puissance de l'application BeReal. Cependant, l'approche de Snapchat est un peu différente de celle de ces applications, qui étaient plus axées sur les selfies.



Avec la double caméra de Snapchat, les utilisateurs peuvent enregistrer des vidéos en utilisant les deux caméras à la fois, et peuvent modifier la disposition des deux clips. Il existe une version à écran partagé, qui place chaque caméra sur une moitié de l'écran, un style image dans l'image et un mode découpage similaire à l'effet que vous pourriez obtenir avec l'écran vert de TikTok. Le mode double caméra prend également en charge les lentilles de réalité augmentée propres à Snapchat, même si, pour l'instant, les effets ne peuvent être appliqués qu'après coup.

Snap n'est pas la seule entreprise à expérimenter l'enregistrement à double caméra. Instagram teste également une configuration à double caméra appelée Candid Challenges, dont la société a confirmé la semaine dernière qu'il s'agissait d'un "test interne". Pour l'instant, cette fonctionnalité ressemble davantage à une copie conforme de BeReal, mais il n'est pas difficile d'imaginer qu'elle pourrait un jour faire son apparition dans Reels également...

Télécharger l'app gratuite Snapchat