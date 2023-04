Apple s'apprête à licencier certains employés en Apple Store

Apple prévoit de licencier un petit nombre d'employés du secteur de la vente au détail qui font partie de ses équipes de développement, d'après les informations Bloomberg. Les employés qui font partie de la réduction des effectifs s'occupent de la construction et de l'entretien des Apple Stores dans le monde entier. C'est une première pour la firme, alors que ses concurrents vire à tour de bras par dizaines de milliers de postes.

Une restructuration pour rationnaliser

Le nombre de postes supprimés par Apple n'est pas clair, mais Bloomberg indique que les réductions sont "probablement très faibles". Il s'agit néanmoins du premier rapport connu d'Apple sur la réduction de sa main-d'œuvre interne. En juin 2022, la société a licencié environ 100 collaborateurs qui s'occupaient du recrutement, mais les personnes n'étaient pas des employés à temps plein. Apple a également licencié des ingénieurs et des agents de sécurité qui occupaient des fonctions contractuelles.

Apple a expliqué à ses salariés qu'il ne s'agissait pas d'un plan de licenciement, mais d'une rationalisation, et que les changements visaient à améliorer l'entretien des magasins dans le monde entier. Les personnes concernées ont la possibilité de postuler sur des postes similaires à celui qu'elles occupaient auparavant, et celles qui n'acceptent pas de nouvelles fonctions peuvent recevoir jusqu'à quatre mois de salaire.



En juillet, Apple a ralenti les embauches pour la plupart des postes en dehors de la recherche et du développement, et en mars de cette année, Apple a gelé les embauches de manière plus large. Pour de nombreuses équipes, Apple ne remplace pas les personnes sur le départ. Le ralentissement des embauches a permis à Apple d'éviter les licenciements massifs que d'autres entreprises technologiques ont annoncés ces derniers mois.



Twitter a supprimé quatre mille employés à la suite du rachat par Elon Musk, et fin 2022, Facebook a licencié environ 11 000 personnes, avant d'annoncer une nouvelle vague le mois dernier. Microsoft a supprimé son équipe chargée de l'éthique de l'IA en mars, à la suite de plusieurs licenciements antérieurs, et Alphabet, la société mère de Google, a licencié 12 000 employés en janvier. Amazon a également taillé dans le gras.